Ruik jij al fris? Microsoft komt met X-Box douchegel

Ruim de helft van de Nederlandse werknemers is nooit meer een dagje helemaal offline. We hebben het dan niet over werkdagen: nee, 57 procent van werkend Nederland is ook in het weekend bereikbaar voor werkzaken van de baas. Dat blijkt uit onderzoek van Tele2 Zakelijk 7 T-Mobile, uitgevoerd door Markteffect onder werknemers tussen de 18 en 65 jaar.

Continu bereikbaar (willen of moeten) zijn en de werkdruk die daarbij komt kijken, blijft een worsteling in menig Nederlandse kantoortuin. En dat terwijl er in de politiek momenteel gesproken wordt over het recht op onbereikbaarheid. Een initiatiefwetsvoorstel daarvoor is nu in behandeling.

Balans verstoord