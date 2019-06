Dit zijn de vijf meest markante Apple-aankondigingen

Er was vanavond tijdens het jaarlijkse WWDC-congres een evenement van Apple dat werd gelivestreamd. Niet specifiek voor ontwikkelaars, wat de rest van het evenement wel is, maar juist voor het publiek. De techgigant toonde namelijk de nieuwe functies van diverse besturingssystemen aan en stiekem toch nog nieuwe hardware.

iPadOS

Een van de grote aankondigingen tijdens het Apple-event vanavond was het nieuwe iPadOS. Het is volgens Apple geen nieuw besturingssysteem, maar alleen een nieuwe naam. Toch zijn de aanpassingen groot. Ze borduren voort op iOS, maar zijn meer toegespitst op de tablet. Zo kun je nu in meerdere vensters met apps werken en is er een nieuw beginscherm waarmee je in één oogopslag meer informatie ziet.

Het moet vooral makkelijker worden om heel snel te wisselen van apps en taken. iCloud Drive kan in het nieuwe iPadOS worden gebruikt om mappen te delen, waardoor de Bestanden-app een flinke upgrade krijgt. En je hoeft op je tablet niet meer naar mobiele sites te kijken, want iPad geeft in Safari de websites weer zoals in desktopversie.

watchOS 6

Apple Watch wordt dankzij watchOS 6 uitgebreid met onder andere nieuwe dynamische wijzerplaten. Bovendien is de App Store nu direct beschikbaar op het slimme horloge. Vrouwen kunnen hun menstruatiecyclus vastleggen in de Cycle Tracking-app, waardoor ze beter kunnen inschatten wanneer ze op hun vruchtbaarst zijn.

De meest interessante toevoeging is echter die van de Noise-app, want die geeft aan hoe hard het geluid is bij concerten en sportevenementen. Zo kun je goed inschatten of je kans maakt op gehoorbeschadiging als je geen oordopjes draagt. Als het geluidsniveau boven de 90 decibel gaat, dan geeft je Apple Watch een melding.

tvOS 13

Apple heeft een glimpsje laten zien van het besturingssysteem waarmee Apple V 4K moet gaan werken. Er is een nieuw beginscherm met grote beelden van allerlei vormen van entertainment, zoals games en films. Een fijne optie is dat je Apple TV kunt gebruiken met meerdere gebruikers. Je hebt je eigen omgeving, zodat je niet de slechte aanbevelingen van je Sharknado-minnende huisgenoot hoeft te zien.

Hetzelfde geldt voor Apple Music, je kunt allemaal je eigen afspeellijsten zien en gebruiken, inclusief een optie om songteksten synchroon te laten meelopen over het scherm: karaoke-avond dus. Er is bovendien veel ondersteuning voor Apple’s aankomende gamedienst Arcade, waaronder de mogelijkheid om gamecontrollers te gebruiken van PlayStation en Xbox.

iOS 13

Een andere nieuwe ‘13’, dat is iOS 13, het besturingssysteem van iPhone. Er komt met iOS 13 een donkere modus, wat ervoor zorgt dat je beeldscherm minder vermoeiend is voor je ogen en dat je het beter ziet in donkere ruimtes. Er zijn nieuwe opties om door foto’s te bladeren, waarbij de telefoon er zelf al een mooie slideshow van maakt. Je kunt foto’s ook makkelijker bewerken door te swipen en dat geldt ook voor video’s.

Ook Kaarten is vernieuwd, want de basiskaart is helemaal opnieuw opgebouwd, waardoor de app weer wat preciezer is geworden. Dat is echter alleen nog beschikbaar in Amerika, want in 2020 volgt de rest van de wereld pas.

Sign In with Apple

De meest spectaculaire vernieuwing komt echter in de vorm van een nieuwe manier van inloggen. Met Sign In with Apple maakt de techgigant het mogelijk om sneller en veiliger in te loggen op apps en websites, waardoor het niet meer nodig is om bijvoorbeeld je Facebook-account te gebruiken om op die webwinkel in te loggen.

Je Apple ID bevat alle gegevens die een site nodig heeft, waardoor je niet steeds weer je gegevens hoeft in te toetsen. Je hoeft alleen je gezicht te laten zien of je Touch ID te gebruiken om te bevestigen. Er is bovendien extra beveiliging in de vorm van tweestapsverificatie.

En nog een zesde dan: Mac Pro

Oke, Apple heeft nog een grote onthulling gedaan, want op dit event dat verder vooral draaide om software in plaats van hardware, dus besturingssystemen in plaats van toestellen, is er toch nog een nieuw apparaat onthuld. En wat voor één. De nieuwe Mac Pro is een bakbeest dat drie 8K-video’s tegelijkertijd kan afspelen. Het is de krachtigste computer van Apple, die opmerkelijk genoeg qua hardware uit te breiden is.

De op een rasp-lijkende computerkast kan open worden geschoven, waardoor je bijvoorbeeld het interne geheugen kunt uitbreiden. Het scherm biedt een Retina 6K-kwaliteit met een resolutie van 6016 x 3384, dus daarop kun je je ogen uitkijken. Dat zal je echter ook doen van de prijs van dit flinke apparaat: de Mac Pro kost 5999 dollar, en daar komt dan nog apart het display bij van minimaal 4999 dollar. Dit alles is beschikbaar vanaf de herfst.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

