Pokémon Go krijgt variant voor de goede slaper

Op dit moment is de snelweg in Nederland niet voorzien van extreem veel tech: behalve matrixborden en camera’s voor trajectcontrole is er bijvoorbeeld in het wegdek nog maar weinig technologie te vinden. Dat wordt in de toekomst waarschijnlijk wel anders…

Er zijn een paar plekken in Nederland waar al volop wordt getest met nieuwe wegen. Dankzij technologie kunnen die namelijk aanzienlijk in veiligheid verbeteren. Er is op de N329 bij Oss bijvoorbeeld getest met lichtgevende strepen op de weg, waar dus geen lantaarnpalen staan.

Die weg is enerzijds zichtbaar door lichtgevende strepen in de weg en anderzijds de lampen van de voertuigen op de weg. Het werkt eigenlijk zoals glow-in-the-dark-sterren: overdag voeden ze zich met het licht van de zon, zodat ze ‘s avonds uren achtereen kunnen ‘schijnen’. Zo is er ook verf te mengen die kan zorgen dat er een andere kleur toont bij gladheid, dankzij de temperatuursverschillen.