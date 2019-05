Oculus Quest: vrij rondlopen in de virtuele wereld

Wekelijks praat TechGirl Anke Horstman je bij op het gebied van tech & gadgets. Met vandaag: de nieuwste VR headset om zelf te proberen.

Virtual Reality; ik mag toch hopen dat je daar inmiddels kennis mee hebt gemaakt. Al was het maar via zo’n kartonnen bord dat je tot VR bril kunt vouwen. Natuurlijk valt zo’n ervaring in het niet bij de allernieuwste VR gadgets en graphics. Als je écht overdonderd wil raken, probeer dan eens de Hololens 2 of de nieuwe Oculus Quest…

Try before you die!

De Hololens 2 is prachtig, je moet ‘m zeker eens proberen als je daar de kans toe krijgt! Ik verwacht alleen niet dat het device voor het oprapen zal liggen: het wordt voor de zakelijke markt uitgebracht én heeft bovendien een prijskaartje van 3500 dollar per stuk. Aiii… Dan is de Oculus Quest toch een serieus veel interessantere optie voor jou en mij.

De Oculus Quest wordt in twee prijsvarianten uitgebracht, namelijk in de versie van 64GB en een van 128GB. De Quests hebben een prijs van respectievelijk 449 en 549 euro. Daar krijg je niet alleen de headset inclusief software bij, maar ook de twee controllers om te gebruiken in het spel.

Hoe werkt dat dan?

De Quest is Oculus’ eerste all-in-one VR gaming systeem. Simpel gezegd betekent het dat je kunt gamen zonder je smartphone in de bril te leggen, zonder gebruik van een computer, zonder bedrading en zonder externe sensoren. Dat is vrij uniek in de wereld van consumentenelektronica, vooral ook met dergelijke graphics en trackingsprocessen.

Het meest bijzondere vind ik het Guardian systeem: het is makkelijk voor te stellen dat je met je kop tegen de muur loopt als je in beweging bent terwijl je de VR-bril draagt. Het Guardian systeem beschermt je tegen botsen: voor je echt aan de slag kunt in de virtuele wereld, kijk je als het ware nog door de VR-bril heen. Je ziet je eigen woonkamer en geeft met de controller aan waar het ‘vrije speelveld’ is. Zodra je dat hebt gedaan trekt de virtuele wereld zich op en zie je het startscherm pas. 3, 2, 1, set, GO!

Mijn ervaring

Ik ben enthousiast, dat merk je wel. Het is de meest realistische VR set die ik tot nu toe testte (die voor consumenten is uitgebracht). Dat met de controllers is niet nieuw, maar het blijft tof dat je daardoor wel het gevoel hebt jouw eigen handen in het spel te zien. Robots lijken je echt aan te vallen, omdat ze van werkelijk alle kanten op je af komen. Punt van kritiek zou zijn dat het rennen met de controller nog te veel duizelingen geeft. Dergelijke spellen skip ik daarom. De games waarin je minimaal beweegt, of die waarin je van ruimte naar ruimte skipt, die moet je doen!

