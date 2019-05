Komt het alcoholslot voor de auto terug?

Technologie en de preventie van alcoholmisbruik: geen gouden combinatie zou je denken, maar toch is er meer op dat gebied dan verwacht. Er zijn apps waarmee je je alcoholinname kan registreren en er zijn camera’s die aan de hand van de warmte in je gezicht kunnen zien of je een drankje teveel op hebt. Sterker nog, de overheid ziet er wel heil in dus ze gaat steeds meer tech inzetten in de strijd tegen alcoholisme.

Ooit hadden we in Nederland een alcoholslot en dat is eigenlijk nog niet zo gek lang geleden. Van 2011 tot 2016 kreeg je deze strafmaatregel opgelegd als je betrapt werd met een promillage van 1,3 tot 1,8 in je bloed (ongeveer zes tot tien glazen alcohol). Was je een beginnende automobilist, dan lag die grens tussen de 1 en 1,8.

Keuze bestuurder

Een alcoholslot is een overheidsmaatregel, maar het is tegelijkertijd ook een keuze van de bestuurder. Dat wil zeggen dat je niet verplicht bent een alcoholslot te nemen. Het alternatief is een rijontzegging van vele jaren. Koos je inderdaad voor dat alcoholslot, dan was je echter nog niet klaar. Het is een prijzige maatregel die de bestuurder zelf betaalt. Het installeren en het regelmatig laten uitlezen van zo’n slot kost je al gauw duizenden euro’s.

Hoewel het voor alcoholmisbruikers enerzijds natuurlijk een blok aan het been was, was het ook heel positief: vooral taxichauffeurs die hun brood verdienen op de weg kunnen zo toch nog werken. Het was de enige manier om je rijbewijs nog geldig te laten zijn. Er waren maandelijks honderden mensen die het slot opgelegd kregen en die het blijkbaar de moeite waard vonden om steeds te blazen en dat slot elke zes weken bij het CBR te laten uitlezen.

Code 103

Overigens kon je wel aan zo’n rijbewijs zien dat iemand een alcoholslot had. Bij die blaastest waarvoor de automobilist uiteindelijk is berecht, is namelijk het rijbewijs ongeldig verklaard. Je moest dan als alcoholslotgebruiker een nieuw rijbewijs aanvragen met de code 103 erop. Na twee jaar, want dat is hoe lang dat alcoholslot werd opgelegd, kon je dan een nieuw rijbewijs aanvragen zonder 103 erop en ging alles weer terug naar normaal.

Tot zover alle regels: hoe zit het met de technologie? Een alcoholslot werkt als een startonderbreker. Dat betekent dat je auto je sommeert om te blazen en hij kan alleen starten als je promillage onder de 0,2 zit. Het apparaat meet onder andere de warmte van je adem en het vochtgehalte. Dat klinkt als iets waarmee makkelijk te frauderen is: je kunt iemand anders laten blazen, maar die zal een andere warmte en vochtgehalte hebben. Bovendien is het alcoholslot niet tevreden na een keer blazen: soms moet je onderweg ook meerdere malen blazen, om zo zeker te zijn dat je niet stiekem nipt van dat flesje rum in het dashboardkastje. Of dus iemand anders hebt laten blazen.

'Afgeschaft' in 2016

Hartstikke handig, zo’n alcoholslot, maar waarom is het in 2016 afgeschaft? De Raad van State vond onder andere dat het alcoholslot te streng was en dat het onvoldoende rekening hield met de gevolgen van de straf. Het was namelijk niet de rechter, maar het CBR die een alcoholslot kon ‘aanbieden’. En de automobilist moest niet alleen duizenden euro’s betalen, continu blazen en een rijbewijs halen met een code erop: er moesten ook cursussen worden gevolgd over de nare gevolgen die rijden met een slok op kunnen hebben. Overigens is het slot niet echt afgeschaft in 2016, maar het wordt niet meer opnieuw opgelegd sinds dat jaar.

Of een toekomstig alcoholslot wederom zoveel ingrijpende regels en kosten met zich meebrengt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar, dat hij terugkomt is vrijwel zeker. Sowieso wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat het alcoholslot terugkomt. Plus, de Raad van de Europese Unie heeft akkoord gegeven op het plan van de Europese Commissie om een verplicht alcoholslot in nieuwe auto’s te laten bouwen. Het zou dan gaan om auto’s die vanaf 2022 van de band rollen. Daar moest overigens het Europees Parlement nog wel goedkeuring op geven.

Nederland?

Wat de regels precies worden van zo’n alcoholslot, dat is nog onbekend. Maar de verplichting is dan in ieder geval dat auto’s die vanaf 2022 worden gemaakt, beter geprepareerd zijn om zo’n slot in te bouwen. Wat de Nederlandse overheid hiermee gaat doen, wordt de komende jaren duidelijk. Het is te hopen dat deze technologie ervoor zorgt dat er minder doden vallen in het verkeer. Alleen al in Nederland vielen er in 2015 75 tot 140 doden in het verkeer door alcoholmisbruik.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

Over TechGirl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl.