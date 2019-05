De opkomst van de pop-up cam

Wekelijks praat Techgirl Anke Horstman je bij op het gebied van tech & gadgets. Met vandaag: de pop-up cam.

Ooit gehoord van de haaienvin? Nee, niet die in de zee. Ik bedoel zo’n variant verwerkt in een smartphone. Oppo heeft ‘m een paar weken geleden geïntroduceerd, een selfie camera die als haaienvinnetje uit de smartphone draait. Vet leuk, vooral ook dat ie 48 megapixels foto’s maakt!

Oppo Reno

‘Haaienvin’ is overigens geen officiële term vanuit Oppo. Zij noemen het zelf de ‘pivot rising camera’. Deze innovatie verbergt de voorcamera, de speaker en de flitsers in de pivot-structuur waardoor het scherm volledig strak blijft. Geen uitsparing in het scherm (aka bezel) om de front-camera te herbergen dus.

Wanneer je de front camera gebruikt, draait de pivot in 0,8 seconde omhoog in een hoek van 11 graden. Dat klinkt foutgevoelig, maar de fabrikant meent dat je de haaienvin heel vaak kunt gebruiken: 200.000 keer, oftewel vijf jaar lang, circa 100 keer per dag. Daarnaast kan het ‘drop protection’-mechanisme een vrije val van het toestel herkennen en zal de camera tijdens een val automatisch terugtrekken om schade te voorkomen. Klinkt goed!

Concurrenten presenteren hun alternatieven

Vorige week presenteerden OnePlus en Asus hun concurrenten aan de wereld. Dinsdag was het OnePlus die de 7 en 7 Pro met een groot publiek deelde. Hun Pro variant beschikt over een ‘pop-up camera’. De pop-up camera zit aan de voorzijde en is bedekt met saffierglas. OnePlus garandeert dat je ‘m tot wel 300.000 keer kunt gebruiken.

De Asus ZenFone 6 is misschien wel de meest vreemde eend in de bijt. Bij hen schuift de camera niet echt uit de smartphone body; hij ligt min of meer in een uitsparing aan de achterkant. Eenmaal geactiveerd, draait hun ‘pop-up camera’ naar voren. Op deze manier kan de camera 180 graden draaien en dat maakt hem ook meteen geschikt voor bijzondere panorama foto’s.

Valt er voor de rest nog iets op?

Natuurlijk valt er nog veel meer op. Ik ben alleen bang dat het wat veel van het goede is om per telefoon een uitgebreide beschrijving in dit artikel te plaatsen. Een paar highlights op een rijtje nog dus, voor de rest verwijs ik je naar de The Battle of the pop-up smartphones: OnePlus, Oppo of Asus?

OnePlus 7 Pro

Verfijnd design

Gaming telefoon met Fnatic-modus

RAM Boost voor geheugenintensieve apps

4000 mAh batterij, in 20 minuten 50% geladen

Asus ZenFone 6

180 graden camera

Wat grovere body

Octa-core processor (8GB RAM) voor snelle performance

Monsterlijke batterij van 5000 mAh batterij

Oppo Reno

Chique uitstraling

Toegespitst op design en fotografie

Ultra Nacht Modus 2.0

3765mAh batterij, genoeg om de dag door te komen

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl.