ASUS lanceert laptop mét tweede (grote) scherm

ASUS heeft maandag een laptop aangekondigd met een tweede scherm. Dat ingebouwde scherm zit niet boven of naast het standaard laptopscherm, maar boven het toetsenbord. Het Taiwanese techbedrijf lanceert hiermee iets wat we nog niet eerder hebben gezien.

Het nieuwe paradepaardje van ASUS heet de ZenBook Pro Duo en is aangekondigd aan de vooravond van de internationale computerbeurs Compitex in Taiwan. De screenpad, zoals het tweede scherm wordt genoemd, is een upgrade van de screenpad zoals we die nu kennen van de ASUS Zenbook en Vivobook: aan de onderkant van het toetsenbord. Hoewel dit ingebouwde scherm vele malen groter is (14 inch) en veel meer mogelijkheden heeft.

De nieuwe Asus Zenbook Pro Duo.

Productiever

Zo biedt het ingebouwde scherm de mogelijkheid productiever te zijn op je laptop en te multitasken. Vooral voor creatievelingen ons ons biedt de Pro Duo een meerwaarde, want je kunt het liggende scherm gebruiken voor de audiolevels, tijdlijnen of kleurenpallets van bewerkingsprogramma’s. Maar ook voor gamers is het tweede scherm een plus: op het scherm boven het toetsenbord kun je bijvoorbeeld de chat in de gaten houden. Doordat beide schermen touchscreen zijn, kun je makkelijk inzoomen en meerdere dingen tegelijk doen.

ASUS gaat hiermee een stap verder dan bijvoorbeeld de nieuwste MacBook Pro van Apple, die een Touch Bar boven het toetsenbord heeft. Het tweede scherm kun je zowel gebruiken om je beeldscherm langer te maken als voor andere tabbladen.

Dunne schermranden

De ZenBook Pro Duo heeft een 4K UHD (3840x2160) OLED-touchscreen, een 4K (3840x1100) ScreenPad Plus en daarnaast een touchpad, rechts van het toetsenbord. Het display is uitgevoerd in een frameloos, vierzijdig design, met dunne schermranden. Daarnaast is de laptop afgewerkt met een asymmetrische versie van het iconische, op Zen geïnspireerde gesponnen metaal.

De ZenBook Pro Duo verschijnt zowel in de 15,6 als de 14 inch-variant.