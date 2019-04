Love it: nooit meer je vrienden kwijt met Koningsdag

Weten waar al je vrienden zijn tijdens Koningsdag, zonder dat je de hele dag door aan het appen bent: dat klinkt velen waarschijnlijk als muziek in de oren. En het is mogelijk, namelijk met de app Woov.

Oprichter ID&T

Er is sinds 2016 een flinke tijd gesleuteld aan de start-up app. Het platform van de inmiddels 27-jarige Sébastien Westerduin viel op, ook bij de veel oudere Irfan van Ewijk, een van de oprichters van ID&T die Westerduin in 2016 ontmoette. De twee sloegen de handen ineen en dat werkte: het lijkt erop dat de app binnenkort niet meer weg te denken is op de telefoons van festivalgebruikers- en organisaties.

Het bedrijf werkt dit jaar samen met meer dan 800 festivals wereldwijd in 25 landen. En tijdens Koningsdag dus ook met zeven grote steden: Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Eindhoven, Den Haag, Arnhem en natuurlijk Amersfoort. Westerduin: „Het is ons doel om overal te zijn waar live muziek is. Woov verbindt muziek, vrienden en locatie: met de app weet je waar je vrienden zijn, weet je wat er gaande is doordat je in verbinding staat met de rest van het feest en laten we je context zien van relevante locaties.’’

„Niemand houdt van zoeken of wachten op een feest. De app zorgt ervoor dat je dat minder gaat doen en meer van het feest kan genieten”, vervolgt hij.

Koninklijk in Amersfoort

Voor wie er een bezoek aan Amersfoort gaat brengen om de koninklijke familie van dichtbij te zien, heeft de app ook iets fijns te bieden: je kunt de koning real time volgen in Amersfoort. Van Ewijk: „Twee belangrijke Koningsdag steden zijn Amsterdam en Utrecht. We werken nu voor de tweede keer nauw met Amsterdam en Utrecht samen en heeft beide steden online ‘aangekleed’ als een groot festivalterrein waarop alles duidelijk te vinden is. In Amersfoort, waar de Koning en zijn familie zijn jaarlijkse ronde loopt, biedt de app de bezoekers ook alle informatie aan. Wij hebben deze applicatie in samenwerking- en in opdracht van de gemeente Amersfoort gebouwd.”

Continu met telefoon

„Bij grote evenementen of festivals zijn veel mensen continue bezig met hun telefoon”, vult Van Ewijk aan. „Er wordt gezocht naar line up, locatie, het weer en niet te vergeten: vrienden. Want iedereen wilt weten waar het ‘t leukst is. Dat kan nu dus bijvoorbeeld op Koningsdag, doordat je live kunt zien wat er gaande is op een festival of evenement, en waar iedereen is. Bij organisatoren is er bovendien een groeiende behoefte aan overzicht: veiligheid en crowd management. Bovendien kan de organisatie rechtstreeks met hen te communiceren voor, tijdens en na het evenement.”

Heel handig dus voor morgen, beamen de mannen. „Want tijdens Koningsdag gebeurt er ontzettend veel en iedereen kent het drama-scenario als je je vriendengroep kwijtraakt”, aldus Westerduin. „Dit lossen we je beiden voor je op.”