Is het einde in zicht voor bioscoopbezoekjes?

Kaartje uit de automaat vissen, ruziemaken over zoete of zoute popcorn en dan lekker in het donker op een roodfluwelen stoel genieten van een nieuwe film. Het bemiddelde bioscoopbezoek is eigenlijk al vele jaren hetzelfde. Toch komen er in sommige zalen steeds meer nieuwigheden bij. Hoe zal zich dat gaan ontwikkelen?

In Pathé De Munt bijvoorbeeld, kun je in al in een 4DX-zaal zitten. Dat is minder comfortabel dan normaal, want daarin is het juist bijzonder dat je de film in al zijn glorie meebeleeft. Dat betekent dat je stoel je door elkaar schudt, er mist kan ontstaan en het ook echt flitst in de zaal als het onweert in de film. Staan straks alle bioscopen vol met 4DX-zalen, of gaat het toch een andere kant op met de toekomst van het bioscoopbezoek?

Streamingdiensten

Hoewel bioscoopexploitanten natuurlijk een gouden greep hebben gedaan door abonnementen aan te bieden, hebben ze er toch last van dat steeds meer mensen van streamingdiensten gebruikmaken. Pathé is niet voor niets zelf ook met Pathé Thuis op de proppen gekomen. Omdat televisies ook steeds beter en groter worden en je onderweg ook nog films kunt kijken op je telefoon, is het niet per se gezegd dat mensen in de toekomst vaker naar de bioscoop zullen gaan.

Dat gezegd hebbende zijn er tienduizenden mensen met een bioscoopabonnement en blijft de bioscoop natuurlijk wel een romantische of gezellige avond uit. Niet voor niets is het aantal IMAX-bioscopen (met een extra groot scherm en waar het geluid en beeld optimaal zijn afgesteld voor elke zitplaats) de laatste jaren enorm in aantal toegenomen. In 2016 waren er nog 1061 stuks, terwijl dat in 2017 al was opgeklommen naar 1302 stuks.

Virtual reality

Virtual reality-ervaringen in de bioscoop blijken nog helemaal niet zo succesvol. Facebook heeft bovendien ook Oculus Story Studio gesloten, wat een filmstudio was voor virtual reality-prenten. VR blijkt duur om te ontwikkelen en moeilijk aan de man te brengen. Je kunt er ook niet twee uur naar kijken: je ogen hebben na 20 minuten tot een half uur echt even pauze nodig.

Het is sowieso niet makkelijk om meer IMAX-zalen te maken, want het betekent dat een zaal een bepaalde grootte moet hebben en daarbij zijn de projectoren voor IMAX erg duur. Het is dus vooral aan IMAX om te zorgen dat de prijs van die apparaten lager wordt, wat lastig is: het bedrijf heeft net een projector ontwikkeld die juist nog scherper beeld geeft, met juist een nog hoger prijskaartje. Hetzelfde geldt overigens voor andere aanbieders. Samsung heeft nu een mooi LED-scherm ontwikkeld, maar ook daarvan zullen de kosten nog enorm hoog zijn, waardoor het moeilijk is voor bioscopen om dit nu te gaan implementeren.

Netflix-topman Reed Hastings heeft wel eens gezegd dat de enige innovatie die bioscopen kunnen bieden, die van beter smakende popcorn is. Nu klinkt dat erg vijandelijk, maar er zit waarschijnlijk een kern van waarheid in. Aan de andere kant lijkt ook Netflix niet helemaal om bioscopen heen te kunnen: de Oscar-winnende Netflix-flick Roma kreeg recentelijk nog een bioscooprelease.

Persoonlijker

Bioscopen doen er ondertussen alles aan om publiek te blijven trekken. Dat doen ze bijvoorbeeld door speciale evenementen in de bioscoop te laten zien: esports-toernooien bijvoorbeeld, of opera’s en balletvoorstellingen. Zelfs afleveringen van populaire televisieseries als Game of Thrones. En op sommige Vue plekken ter wereld kun jij stemmen welke film jij vindt dat er in de bioscoop moet draaien.

Daarnaast blijven bioscopen inzetten op het verder verbeteren van de ervaring van de kijker door bijvoorbeeld nieuwe, aantrekkelijke eet- en drinkopties te bieden (eventueel met bediening) en extra ervaringen zoals 4DX toe te voegen.

Het wordt de komende jaren spannend om te zien hoe bioscopen zich verder gaan ontwikkelen, of daar geld voor is, en bovenal: of het publiek de bioscopen zal blijven vinden nu er steeds meer populaire streamingdiensten en geweldige thuisapparatuur bijkomen.

PS: Wil je weten hoeveel techniek er werd toegepast in de Pathé bioscoop in Zwolle? TechGirl Anke nam er in 2017 een kijkje achter de schermen.Wist je bijvoorbeeld dat er ruim 1 kilometer aan glasvezelkabel in het gebouw ligt?! Dat en meer lees je op TechGirl.nl.

