Hoe ziet de Nederlandse snelweg erover 10 jaar uit?

Op dit moment is de snelweg in Nederland niet voorzien van extreem veel tech: behalve matrixborden en camera’s voor trajectcontrole is er bijvoorbeeld in het wegdek nog maar weinig technologie te vinden. Dat wordt in de toekomst waarschijnlijk wel anders…

Er zijn een paar plekken in Nederland waar al volop wordt getest met nieuwe wegen. Dankzij technologie kunnen die namelijk aanzienlijk in veiligheid verbeteren. Er is op de N329 bij Oss bijvoorbeeld getest met lichtgevende strepen op de weg, waar dus geen lantaarnpalen staan.

Die weg is enerzijds zichtbaar door lichtgevende strepen in de weg en anderzijds de lampen van de voertuigen op de weg. Het werkt eigenlijk zoals glow-in-the-dark-sterren: overdag voeden ze zich met het licht van de zon, zodat ze ‘s avonds uren achtereen kunnen ‘schijnen’. Zo is er ook verf te mengen die kan zorgen dat er een andere kleur toont bij gladheid, dankzij de temperatuursverschillen.

LED

Je kunt dat nog verder trekken: wat als je het wegdek voorziet van technologie waardoor losse strepen kunnen veranderen in doorgetrokken strepen (als dat moet). En waarbij de strepen een soort LED-jes zijn die veel meer in het oog springen dan wat we tot nu toe hebben gezien. Dat is een goed idee, maar er zijn op dit moment nog veel spannendere ontwikkelingen gaande voor in die vele kilometers wegdek die we in Nederland hebben. Dat is namelijk zorgen dat elektrische voertuigen kunnen opladen door simpelweg te blijven rijden.

Dat wordt gedaan via dezelfde technologie zoals je nu veel ziet in telefoons die draadloos kunnen laden. Via inductie, waarbij elektromagnetische velden in het apparaat en de platte lader naar elkaar toe worden getrokken en elkaar van energie kunnen voorzien. Zoiets kan ook worden gemaakt voor elektrische auto’s met een kabel in de weg.

5G

Kijken we nog iets verder in de toekomst, dan zijn daar natuurlijk de zelfrijdende auto’s. Op sommige stukjes snelweg wordt daarom getest met een 5G-netwerk, zodat de auto’s snel en zo foutloos mogelijk data kunnen versturen. 4G schijnt hierbij nog onvoldoende betrouwbaar te zijn.

Het enige vraagstuk is: hoe doe je dat bij grensgebieden, waar de auto waarschijnlijk op een ander netwerk gaat. Verliest hij dan even zijn connectie? Of kan de auto tijdelijk dubbel data op twee ‘lijnen’ versturen? Het zijn allemaal dingen die getest worden.

Er is genoeg werk aan de winkel aan de vele wegen die ons kleine land rijk is. En dat gaat slechts langzaam. De komende jaren zullen aantonen of de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s net dat duwtje in de juiste, tech-richting voor de snelweg kunnen geven.

Voorlopig dus Matrix-borden

Soms worden de Matrix-borden boven de weg bediend met de hand. Dat is wanneer er een ongeval is geweest of een pechgeval waarbij de auto niet zelf van de weg af kan komen. Ook als de auto wel op de vluchtstrook staat, dan kan het soms voor hulpdiensten goed zijn om toch een rijbaan af te sluiten, zodat ze veilig aan het werk kunnen. In het geval van drukte op de weg door files, worden de Matrix-borden automatisch ingezet. Zodra het verkeer 35 kilometer per uur of langzamer rijdt, dan gaan de borden automatisch aan. Hoe de borden dat weten, dat is door speciale detectielussen in het asfalt. Die meten zowel het aantal voertuigen per minuut als de rijsnelheid.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

