Hoe maak je de mooiste foto’s op Koningsdag?

Iedereen kan tegenwoordig een goede camera op zak hebben tijdens Koningsdag. Maar ben je dan ook een topfotograaf? Het kán!

Drankje in de ene hand, maar vooral een smartphone in de andere. Dat is het beeld van Koningsdag 2019. Want zeg nou zelf: mooie (oranje) momenten vastleggen willen (en doen) we toch bijna allemaal?

Willem-Alexander en Máxima

Je gekke vrienden op een van de Koningsdagfestivals. Dat aandoenlijke kindje met een viool en een bakje voor wat welverdiende centen. Die schitterende boot in de gracht. Klikken maar! Of wat te denken als je in Amersfoort bent, waar de leden van het Koninklijk Huis zaterdag Koningsdag met de Nederlandse bevolking vieren. Je zou maar de kans krijgen een mooie plaat van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en/of de drie prinsessen te schieten. Heerlijk toch? Het lukte sommigen de afgelopen jaren zelfs selfies met hen te maken.

Smartphonecamera’s zijn tegenwoordig zo goed dat slechte foto’s maken haast onmogelijk is. Maar een beetje hulp kan nooit kwaad. Op deze pagina geeft smartphoneproducent Huawei je tips en vertelt meer over de ‘koning’ van de smartphonefotografie: de HUAWEI P30 Pro. Die kun je ook winnen trouwens (zie onderaan)!

Tien keer hybride zoom

Mocht je hem nog niet hebben of nog voor Koningsdag op zoek zijn naar een smartphone met camera’s om je oranje vingers bij af te likken, dan is die HUAWEI P30 Pro misschien wel de beste Koningsdagtip. Vooral door de HUAWEI SuperZoom Lens, die alles dichterbij haalt met tot vijf keer optische zoom, tien keer hybride zoom en vijftig keer digitale zoom. Dit stokpaardje van het nieuwste toestel gaat je sowieso door de beelden een letterlijk onvergetelijke Koningsdag bezorgen. Ook door de selfiemogelijkheden, groothoeklens en het feit dat je met weinig licht uitstekende foto’s kunt maken. En laat het nou zaterdag (helaas) een beetje druilerig worden

Ga je dus zaterdag met je smartphone op pad, denk hier eens aan:

Tip 1

Kies de juiste positie. Denk aan hoe het licht valt, of iedereen er goed op staat, wil je je onderwerp ten voeten uit op de foto of juist niet? Hoe ver je staat is minder van belang aangezien je met de HUAWEI P30 Pro tot tien keer kunt inzoomen en dat praktisch zonder kwaliteitsverlies. Als je wil kan het inzoomen zelfs vijftig keer. Die artiesten op Koningsdag staan natuurlijk mega-ver! Maar nu niet meer...

Tip 2

Doe eens gek! Standaard partypics kan iedereen tijdens Koningsdag wel dromen, dus probeer eens iets anders. Kies een gek perspectief, of maak een lekker kunstige foto van een klein of grappig detail met de marcolens

Tip 3

Film het! De P30 Pro maakt bijzonder professionele films, dus je resultaat wordt schitterend. Ook als je al een biertje op hebt en zelf niet helemaal scherp meer bent, blijft de film steady dankzij AIS (AI Image Stabilisation) en OIS (Optical Image Stabilisation).

Tip 4

The devil is in the details. Ook op een massaal feest zoals Koningsdag kun je subtiele shots maken. Goede fotografen zien namelijk niet alleen het grote plaatje, maar juist ook kleine dingen die anderen níet opmerken. Bijvoorbeeld die ene barbiepop op de vrijmarkt die toevallig een oranje jurkje draagt of dat oranje bloemetje dat nietsvermoedend langs de oranjegekleurde grachten groeit. Ook nu komt de zoomlens van je telefoon van pas. Hiermee kun je namelijk ‘macroshots’ maken: foto’s waarin kleine dingen in detail op de gevoelige plaat worden gezet.

Te winnen: de HUAWEI P30 Pro.

Zoom in op oranje...

...en win de HUAWEI P30 Pro!

Huawei heeft een Koningsdaguitdaging in petto (en mooie prijzen!). Aangezien de focus van het toestel P30 Pro ligt op de 10x hybrid zoom, is de uitdaging: zoom jij in op het juiste oranje detail?

Zoom op Koningsdag in op oranje, maak een foto en post ‘m op je Twitter, Facebook of Instagram met #ZoomInOpOranje en #RewriteTheRules en tag @Huaweimobilenl.

De 5 mooiste shots winnen de nieuwe HUAWEI P30 Pro met 10x hybrid zoom. En als jij de vier tips ter harte neemt, heb je in ieder geval al een flinke voorsprong op de rest!