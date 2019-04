De tunnelvisie van Elon Musk

In december was de eerste tech tunnel af: gemaakt onder Los Angeles door The Boring Company. Van tech-pionier Elon Musk dus. Het grootschalige project moet ervoor zorgen dat duizenden passagiers zich per elektrische shuttle kunnen vervoeren onder de stad. Een mooi doel, maar is het ook haalbaar?

Het klinkt prachtig, maar op dit moment mag de tunnel nog helemaal niet worden gebruikt. Eerst moeten toezichthouders er namelijk nog toestemming voor geven om dat ding ook daadwerkelijk in gebruik te nemen. De tunnel gaat naar het internationale vliegveld van LA: LAX. Om precies te zijn, wordt de tunnel een ruime 3 kilometer lang en gaat hij van het SpaceX-terrein naar het eindpunt, het nieuwe O’Leary station.

Toch kan het snel gaan. Bij toestemming zouden er al binnen een paar maanden ritten kunnen worden gereden. In een shuttle passen acht tot zestien personen en het plan is om er ook karren tussen te zetten die auto’s mee kunnen nemen. Toch kun je pech hebben als je daar eenmaal staat met je auto: voetgangers en fietsers hebben voorrang. En zij zullen de tunnel waarschijnlijk ook veel gebruiken: de prijs per rit wordt volgens Musk lager dan die voor een buskaartje.

Achtbaan

Om in die tunnel te komen, neem je een soort lift die vervolgens met een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur door de tunnels zoeft. Dat geldt ook voor auto’s, al worden die op een soort plateaus gezet die door de tunnels schieten. Het zou je auto maar zijn?! Het lijkt er vooralsnog op dat alleen Tesla-auto’s en andere zelfrijdende elektrische wagens in deze achtbaan kunnen, en daar is een speciaal wieluitrustingssysteem voor nodig dat een paar honderd euro gaat kosten.

Het klinkt allemaal prachtig, maar op dit moment schijnen Tesla’s in de tunnels maar 50 kilometer per uur te reizen en nogal te schudden tijdens de rit, als we Amerikaanse media mogen geloven. Mogelijk heeft die snelheid te maken met de toestemming die nog moet komen, maar dat hobbelige staat daar natuurlijk los van. Bovendien is het huidige openbaar vervoersbedrijf nog weinig onder de indruk. Er werd gezegd “Ja, er kan één auto in rijden, we laten het je wel weten als we daar interesse in hebben”. Het lijkt erop dat Elon daar nog wat witte voetjes moet halen als hij zijn tunnel succesvol wil gaan runnen.

Hij heeft rekening te houden met meer dan alleen de openbaar vervoeraanbieders die op dit moment het transport in Los Angeles runnen. Hij zal ook het milieu in ogenschouw moeten nemen. Zo werd de bouw van een tunnel onder de Sepulveda Boulevard verboden wegens milieuregels. De bewoners aldaar hadden hiervoor een rechtszaak aangespannen en die hebben ze gewonnen.

Tunnelvisie

Ach, Musk heeft nog genoeg andere plannen. Onder het mom van ‘Beat the snail’ (versla de slak) is hij bezig om nu weer betere boren te bouwen. In ieder geval schijnt het bouwen van zijn smalle tunnels aanzienlijk goedkoper te zijn dan trein- of metrotunnels, wat helpt bij het laag houden van de kaartprijs voor passagiers. En wat waarschijnlijk ook daarom een onaangenaam gevoel geeft bij de huidige openbaar vervoerbedrijven, die het tot nu toe een ‘show’ noemen wat Musk doet.

Show of niet: Elon heeft nog meer tunnelplannen, want zijn The Boring Company moet ook een tunnel gaan graven tussen Los Angeles en San Francisco. Hierbij gaat een soort pod door een vacuümbuis, wat sneller zou gaan dan een vliegtuig.

Tussen Washington D.C. en New York komt volgens Musk ook een tunnel van The Boring Company. Dat zou een enorme tijdwinst kunnen opleveren: je gaat dan in een half uurtje van de ene naar de andere stad in plaats van vijf (!) uur. Uiteindelijk is het plan van Musk zelfs om een soort enorme ondergrondse snelweg te bouwen waarbij hij de tunnels met elkaar verbindt. Nice!

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

