10 dingen waarbij Siri echt wel handig is

Siri, Google Home of Watson: smart assistants komen we steeds vaker tegen in allerlei toepassingen. Hartstikke leuk om grapjes mee te maken, maar er kan nog veel meer met een smart assistant. Deze tien dingen zorgen ervoor dat je de smart assistant (enigszins) nuttig kunt inzetten.

1. Weten of het rokjesdag is

Je kunt natuurlijk kijken op de website kanikeenkortebroekaan.nl, maar terwijl je staat te twijfelen voor je kledingkast kun je je ook hardop afvragen wat voor weer het wordt vandaag. Als je smart assistant meeluistert, dan kan die heel vlug een heel accuraat antwoord geven en kun jij snel in de juiste outfit schieten.

2. Weten of er file staat

Op dezelfde manier als hierboven kun je de assistant ook vragen of er file staat. Of vragen hoe je het beste kan rijden om de file te vermijden. Zo hoef je niet naar een verkeersinfo-site te surfen of te wachten tot het radionieuws wordt gevolgd door de file-informatie.

3. Je huis ermee verwarmen

De smart assistant kan je helpen je huis te verwarmen. Sommige smart assistants zijn namelijk heel handig in het communiceren met andere smart-objecten, zoals je slimme thermostaat. Hierdoor kun je de boel zo instellen dat wanneer jij thuiskomt van werk, automatisch je thermostaat aanslaat. Of als je wegrijdt van kantoor, zodat je huis warm is zodra je binnenstapt. Ook als je toevallig een hele middag vrij nam.

4. Vragen hoe het met je banksaldo staat

Misschien is dit niet iets wat je moet doen als er visite is, maar onder andere bij Rabobank is het mogelijk om via je smart assistant te weten te komen wat de status van je banksaldo is. Je kunt er zelfs transacties mee inzien, zodat als je schrikt van je saldo, je in ieder geval direct kunt ontdekken wat de laatste transacties dan inhielden.

5. Een taal leren

Je hoeft je smart assistant maar open te hebben en te vragen “hoe zeg je konijn in het Russisch” en je ziet zowel hoe je het woord schrijft als hoe je het uitspreekt. Het woord wordt ook nog voor je uitgesproken, waardoor je je in het buitenland beter verstaanbaar kunt maken. Of waardoor je je smart assistant zelfs het woord voor je kunt laten doen als iemand toch je tongval niet helemaal kan volgen.

6. Een recept voorgelezen krijgen in de keuken

Heb je net dat eitje niet helemaal lekker in de pan getikt en zitten je handen onder de glibberige smurrie, dan wil je daarmee liever niet in je kookboek bladeren; laat staan je telefoon bedienen. Gelukkig kan een smart assistant dan helpen: ze kan zelfs het recept voorlezen, zodat je alleen hoeft te luisteren wat je moet doen en niet steeds hoeft weg te kijken naar je telefoonscherm.

7. Je hoeft je afstandsbediening niet meer te gebruiken

Lig je net lekker Netflix te kijken, komt die irritante melding weer in beeld of je nog aan het kijken bent. Soms vliegen de uren tijdens het bingewatchen voorbij en soms heb je dan zelfs geen zin om je arm te bewegen om die ***-zapper te pakken. Dankzij een voice assistant kun je hardop zeggen dat je door wilt kijken, zonder extra moeite te hoeven doen.

8. To do lijstjes maken en afvinken

Nu is Netflix misschien niet de meest nuttige manier om je tijd te spenderen, dus laten we het weer wat strenger aanpakken: met to do lijstjes. Je kunt je smart assistant vragen een lijstje voor je aan te maken. Dat kan heel specifiek een boodschappenlijstje zijn bij een supermarkt waarop je bent ingelogd, of een willekeurig lijstje met dingen die je nog wilt doen. Je kunt je smart assistant bovendien vragen om dingen weg te strepen van het lijstje.

9. Een afspraak inplannen

Misschien heb je net gehoord dat je kind naar de dokter moet en moet je dat nog in je agenda zetten. Je kunt hiervoor ook je smart assistant gebruiken: die kan afspraken inplannen en je hieraan helpen herinneren als het puntje bij paaltje komt. Ook erg handig bij wekkers, want daar kan een smart assistant je ook bij helpen.

10. Je telefoon terugvinden

Tegenwoordig hebben eigenlijk nog maar weinig mensen hun telefoongeluid aan. Erg prettig als je in de trein zit en niet constant allerlei bliepjes hoort, maar ontzettend onhandig als je naar het apparaat op zoek bent. Je smart assistant kan je helpen je telefoon terug te vinden, door alleen maar te vragen of hij je telefoon kan vinden. Als de data van je telefoon aanstaat, dan kan je assistant als het goed is vertellen waar je telefoon te vinden is.

Dit is slechts het topje van de ijsberg: er kan nog veel meer met een smart assistant en dat zal alleen maar worden uitgebreid. Smart assistants worden zo alleen maar slimmer. En wij worden daarmee steeds beter geholpen met al die dagelijkse dingen waarmee wij onze breincellen niet willen vervelen.

Dit artikel is geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

