Waarom maken wij selfies?

De meest gemaakte foto, maar wellicht ook de meest gehate van allemaal. Ja, ik heb het natuurlijk over de selfie. Hoe kan zoiets populairs ook zoveel aversie teweegbrengen? Wat doet het met je (reputatie) om zo’n foto te posten? Laten we dat eens nader bekijken…

Miljoenen of miljarden selfies per dag!

Recentere cijfers kon ik niet vinden, maar in 2016 werden er al 95 miljoen foto’s per dag geplaatst op Instagram. Holy moly! Als daarvan een kwart als selfie geplaatst werd, dan gaat het dus al om ruim 20 miljoen selfies per dag. Gezien de groei van Instagram en Snapchat sinds 2016, kun je je voorstellen hoeveel kiekjes we van ons zelf maken!

Een overweging die me zojuist te binnen schiet: we uploaden dus massaal onze foto’s op het internet, maar vinden het vervolgens niet okay dat gezichtsherkenningssoftware zo rete slim wordt. Hmm… hier ga ik over nadenken.

Leve de zelfverheerlijking

Ik denk dat we er allemaal wel één of meer hebben: zo’n vriendin die telkens op je tijdlijn voorbij komt met selfie na selfie. Zucht. Ze is verder heel aardig hoor, maar jeeeemig, ‘Get a life’. Jij zou zoiets natuurlijk NOOIT doen. Ahum.

Toch is het echt niet vreemd dat we het allemaal doen. Sterker nog: na de uitvinding van de fotocamera werd al snel de mogelijkheid benut om een foto van men zelf te maken. Het maken van foto’s was nog wel een kostbare aangelegenheid, dus je zag ze veel minder dan nu. En bovendien bestond de term ‘selfie’ nog niet. Ze hadden het beestje gewoon nog geen naampje gegeven. Dat gebeurde pas in 2013.

Filosoof en fotograaf Elske Kramer verklaarde eerder al eens aan het AD: “Mensen zijn ontzettend ijdel; we willen heel graag laten zien wat we aan het doen zijn en hoe we eruit zien. Door platforms als Instagram, Facebook en Twitter hebben mensen de kans gekregen om de foto's te delen met de rest van de wereld. Mensen vinden het heel belangrijk dat ze gezien worden en dat andere mensen op hun foto's kunnen reageren."

Pure zelfverheerlijking zou je zeggen. Het ophemelen en idealiseren van jezelf vind je namelijk terug als je in het woordenboek zoekt op ‘zelfverheerlijking’. Dat lijkt de lading goed te dekken.

Is een selfie vies dan?

Hate it or love it. Persoonlijk vind ik het leuk om een goed gelukte selfie in mijn tijdlijn voorbij te zien komen: het geeft een goed beeld van wat die persoon nou weer aan het doen is. Het liefst zie ik dus ook iets van de omgeving in het shot. Een kijkje in de keuken. En in de caption lees ik dan weer graag wat er in gedachte van de persoon omgaat. Je wilt je een beeld kunnen vormen met wie je te maken hebt en of je je ermee kunt associëren of niet.

Bestaat de perfecte selfie?

Je las het al: ik stel behoorlijk wat voorwaarden aan een goede Instagram post. Ik zeg niet dat ik het zelf goed doe hoor, maar je zult het met me eens zijn dat een wazig plaatje sowieso niets zegt. Goede gear is daarom erg belangrijk. Dat begint bij een goede camera, bijvoorbeeld op je te telefoon. Voor nog geen 200 euro heb je bijvoorbeeld al de Huawei P Smart (2019) die speciaal is ontwikkeld om de beste selfies te kunnen maken. Of wat dacht je van de Honor Lite? Het bewijst maar weer: een mooie selfie hoeft dus niet duur te zijn. Het gaat er wel om hoe je ‘m maakt en wat je ermee vertelt!

PS: Mijn selfies vind je op Instagram onder @TechGirlNL. Hate it or love it (De ironie: een beetje zelfpromotie voor mijn zelfverheerlijking)

