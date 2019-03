For real? De eerste genderneutrale virtuele stem...

Hij/zij/wij/het is er! Q: ’s werelds eerste genderneutrale ‘Voice’ die een einde moet maken aan genderdiscriminatie in de technologie. Wait, what? Ja, echt. Een genderneutrale Siri zeg maar. Of we dat echt nodig hebben? De makers van Q vinden van wel…

Q is gemaakt door het bedrijf VIRTUE, het creatieve bureau van VICE Media (dat laatste kennen we allemaal wel, denk ik). VIRTUE zegt: „Techbedrijven gaan uit van een voorkeur van gebruikers voor een vrouwelijke stem in bepaalde scenario’s en een mannelijke stem voor andere doeleinden. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat gebruikers zich zo comfortabeler voelen en het de gebruiksvriendelijkheid verhoogd. Zo wordt de mannelijke stem gebruikt in autoritaire rollen, zoals apps voor bankieren en verzekeren, en de vrouwelijke stem in dienstbare rollen, zoals Alexa en Siri.”

Hmm… ik luister…

VIRTUE zegt verder dat deze gendervooroordelen doordringen tot de platformen die inmiddels niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven, terwijl ze gedateerde stereotypes versterken en de ontwikkeling van de perceptie van gender tegenhouden. Tijd om hier een eind aan te maken, vinden zij.

Ryan Sherman en Emil Asmussen, VIRTUE Nordics en het creatieve team achter Q: „Technologie zou moeten voortkomen uit nieuwe culturele waarheden in plaats van ouderwetse gedachten. Als het creatieve bureau dat voortkomt uit VICE, hebben we een verplichting om mee te helpen aan de diversificatie van representatie in media die vandaag de dag cultuur vormen.”

Hoe maak je een genderneutrale Voice?

Om Q te creëren, werden vijf stemmen opgenomen waarvan niet te horen is of ze vrouwelijk of mannelijk zijn. De stemmen werden vervolgens met modulatiesoftware naar een genderneutrale toonhoogte omgezet. De aangepaste stemmen werden voorgelegd aan 4600 mensen in heel Europa, die de stemmen een cijfer moesten geven op een schaal van één (mannelijk) tot vijf (vrouwelijk). Op basis van die data is de stem nogmaals aangepast tot deze volledig als genderneutraal werd ervaren.

Julie Carpenter, Human & Robot Interaction Researcher, was betrokken als expert en consultant: „Q is een welkome toevoeging op de wereldwijde discussie over wie gender een rol laten spelen in technologie, waarom die keuzes worden gemaakt, en de invloed hiervan op de betrouwbaarheid van technologie gebaseerd op culturele vooroordelen. Q is een stap in de goede richting voor innovatie omdat deze culturele vooroordelen onder de loep neemt.”

Thomas Rasmussen, Hoofd Communicatie bij Copenhagen Pride, voegt toe: „Copenhagen Pride daagt huidige gendervooroordelen uit en vecht tegen stereotypes die genderneutrale identiteiten niet erkennen. Met Q – een neutrale stem zonder gender – willen we de aandacht trekken van techbedrijven om ze bewust te maken dat het gebruik van gender vele mensen kan buitensluiten. Daarnaast willen we deze bedrijven ook laten zien dat ze verder moeten kijken dan de standaard genderrollen tijdens het ontwikkelingsproces van nieuwe spraakgeassisteerde producten. We willen mensen niet alleen keuzes geven – het gaat hier om vrijheid en inclusiviteit.”

Ten slotte

De volgende stap voor Q is een Artificial Intelligence framework bouwen voor de stem. Vanuit daar is het de ambitie van VIRTUE om Q niet alleen te implementeren in spraakgeassisteerde producten, maar ook te gebruiken als stem voor openbaar vervoer, games, en meer. Ik ben benieuwd!

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl