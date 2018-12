Fijne kerstdagen met deze techie truien

Vergeetachtigheid: we hebben er allemaal last van. Mijn moeder roept al sinds haar veertigste dat het door ‘de ouderdom’ komt. Of ik dat geloof, is een tweede punt. Maar hoe je het went of keert, wanneer we het druk hebben, vergeten we sowieso gemakkelijker dingen te doen. Of te onthouden. Daarom volgt hier een top drie met tech hulpmiddeltjes om je klusjes niet meer te vergeten.

1. To do apps

Lekker afvinken wat je klaar hebt en makkelijk zien wat je vandaag nog moet doen. To do lijsten zijn heel fijn als geheugensteuntje en soms ook als motivatie om gewoon eens even productiever te zijn. Nog steeds plak ik allemaal post-its in mijn kantoor. Maar als ik een afspraak maak met iemand wanneer ik op bezoek ben, werkt dat natuurlijk niet. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de beste to do apps.