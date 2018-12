3x zo vergeet je klusjes niet meer

Vergeetachtigheid: we hebben er allemaal last van. Mijn moeder roept al sinds haar veertigste dat het door ‘de ouderdom’ komt. Of ik dat geloof, is een tweede punt. Maar hoe je het went of keert, wanneer we het druk hebben, vergeten we sowieso gemakkelijker dingen te doen. Of te onthouden. Daarom volgt hier een top drie met tech hulpmiddeltjes om je klusjes niet meer te vergeten.

1. To do apps

Lekker afvinken wat je klaar hebt en makkelijk zien wat je vandaag nog moet doen. To do lijsten zijn heel fijn als geheugensteuntje en soms ook als motivatie om gewoon eens even productiever te zijn. Nog steeds plak ik allemaal post-its in mijn kantoor. Maar als ik een afspraak maak met iemand wanneer ik op bezoek ben, werkt dat natuurlijk niet. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de beste to do apps.

Wunderlist is mijn grote favoriet, vooral omdat de look and feel zo prettig is, maar ook omdat het heel gemakkelijk werkt. En wat te denken van het ‘afstreep-geluidje’ wanneer je weer een taak afvinkt? Heer-lijk. Maar ook Any.do, SplenDo, ToDoIst en Google Keep zijn een vermelding waard. Meer informatie daarover vind je in mijn uitgebreide To Do Apps artikel.

2. Geheugensteuntje Myle Tap

In plaats van je smartphone te pakken, hoef je alleen maar deze Myle Tap aan te tikken en te zeggen wat je denkt. De Myle Tap maakt automatisch contact met je iOS of Android smartphone en zorgt ervoor dat jouw uitgesproken gedachten omgezet worden naar teksten of andere acties. Je kan de Myle Tap contact laten maken met je kalender, calorie teller, social media, boodschappenlijstjes en nog veel meer.

3. Doe het direct

Ken je dat ook, dat je naar de keuken loopt en eenmaal daar weet je niet meer wat je er wilde pakken. Of dat je denkt: “Aah, dat moet ik echt even doen (noem een willekeurige activiteit) maar moet wachten, want ik sta nu in de winkel. Straks even doen.” En ‘dat’ gebeurt vervolgens niet meer. Bwehhh.

Ik heb dat zelf heel erg vaak, daarom probeer ik de meeste to do’s direct te verhelpen. Printen was altijd een lastig verhaal, want ik had nog zo’n oudje dat ik alleen bedraad zijn ding kon laten doen. De komst van Smart Home Printers zoals de HP Tango juich ik daarom alleen maar toe: daarmee kun je direct vanaf je telefoon printopdrachten versturen. Wel even de bijbehorende app installeren en er een draadloze verbinding mee maken, want anders wordt het nog steeds een lastig verhaal.

Ook handig van hetzelfde merk, dat is de HP Sprocket. Dit pocket printertje stop je met gemak in je rugtas, zo hup naar de campus. Echte papers kun je er niet mee printen, maar doe je een artistieke opleiding, dan kan het wel een leuk hebbeding zijn: binnen een tiental seconden draai je er de mooiste foto’s mee uit.

