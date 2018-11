Te groot voor je handtas? Deze smartphone vouw je op

Het was even heel hip om een kleine telefoon te hebben, maar nu de schermen steeds groter worden, wordt het steeds minder comfortabel om je telefoon in je broekzak te stoppen. Het zit niet lekker. Gelukkig is daar nu een oplossing voor vanuit een vreemde hoek: de opvouwbare FlexPai van Royole.

Royale?!

Royole is een onbekend merk in de smartphonewereld, maar het geeft giganten als Samsung en Huawei wel het nakijken waar het gaat om de opvouwbare telefoon. Voor het eerst is er een telefoon aangekondigd waarvan het beeld kan buigen. Niet gewoon een beetje: je vouwt hem om alsof het een portefeuille is.

Dat omvouwen voelt waarschijnlijk heel gek wanneer je het voor het eerst doet, want de meeste telefoonschermen beginnen pijnlijke barsten te vertonen als je dat probeert. Het is ook niet zo dat FlexPai zomaar overal te buigen is: het scherm gaat echt door de helft. Je hoeft dus niet bang te zijn voor ezelsoren.

Waar de meeste schermen rechthoekig zijn, heeft Royole FlexPai een vierkant scherm. Tenminste, als je hem hebt uitgeklapt, want anders is het een rechthoek met gevouwen rand. Zo’n gevouwen rand kennen we van andere ‘curved’ telefoons, maar bij FlexPai gaat dat scherm dus volledig de hoek om, om op de achterkant verder te gaan. Hij gaat dan van een groot scherm naar drie schermen: voor- en achterkant, plus een zijkantscherm voor meldingen.

En verder?

Wat je verder allemaal anders kunt doen door dat bijzondere scherm, dat is nog even aftasten. In ieder geval heb je geen statief meer nodig om een goede groepsfoto te maken: de 20 en 16 megapixel-camera’s buigen gewoon mee.

Het scherm is 7,8 inch. Je komt dan dus uit op een soort smartphone en tablet in een. Er wordt gebruikgemaakt van Android (Water OS) en het is alleen in China te koop. Je moet er wel diep voor in je buidel tasten: FlexPai kost 1.150 euro. Of je hem nu meteen uit China moet gaan halen, dat is een tweede. Er zijn tot op heden nog geen Nederlandse providers die deze telefoon kunnen ondersteunen, dus je bent afhankelijk van wifi om hem te gebruiken voor alle online apps.

Toch nieuwsgierig wat Royole doet? Het is een Amerikaans bedrijf dat vanuit Californië met futuristische producten komt. Haar vorige vlaggenschip was een speciale bril om nog beter naar films te kunnen kijken. Royole heeft het scherm van FlexPai zelf ontwikkeld en laten maken in haar fabriek in China. Het toestel schijnt bovendien op een chip te draaien die nog niet is aangekondigd, wat best bijzonder is. Het komt zelden voor dat een smartphonefabrikant een chip aankondigt, zonder dat de fabrikant dat eerst zelf al doet. Royole is dus een beetje een mysterie en sowieso een bedrijf dat het net even anders doet.

Het heeft weliswaar nog weinig producten, maar ze weet wel te verrassen en te innoveren. Verwacht wordt namelijk dat Samsung deze week met een vouwtelefoon komt.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

