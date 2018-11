Rennen of ‘enteren’: 16 game-deals voor Black Friday

Voor wie kortingskoopjesdag Black Friday niet snel genoeg kan komen, heeft Metro alvast informatie over deals om je erop voor te bereiden of vanaf dinsdag 20 november al te verzilveren. In dit geval: game-deals!

Mediamarkt speelt al sinds Black Friday uit Amerika kwam overwaaien in op deze kortingsdag in winkels en webshops. Mediamarkt heeft dit jaar, zowel in de winkel als online, het gamen als belangrijk speerpunt. Daarom hieronder 16 game-deals op een rij. Lees dit artikel komende vrijdag nog eens. Want dan komt er één extra deal, speciaal voor Black Friday zelf.

Ook pre-orderen

Waarom je naar de winkel zou rennen of hard op je toetsenbord entert? Pre-orderen kan meestal al vanaf vandaag, maandag 19 november.

1 Xbox One S

Genieten van talloze games, zoals de kaskrakers Call of Duty en FIFA, of exclusieve games als Forza Horizon die je alleen op de Xbox One kunt spelen. Lekker thuis op de bank, met je Xbox One S twee controller-bundel.

Black Friday-deal van 20 tot en met 26 november: van 299 euro voor 179 euro.

2 Xbox One S (bundels)

Voor de kenners, de volgende bundels zijn verkrijgbaar: Xbox S + Battlefield 5, Xbox S + Forza H3 + Hotwheels, Xbox S + PUBG en Xbox S + Assassins Creed.

Black Friday-deal van 20 tot en met 26 november: van 299 euro voor 194 euro.

3 Controllerdeals

Voorzien van een betere grip houd je de Xbox One S Wireless Controller stevig in handen tijdens actievolle momenten wanneer je aan het gamen bent.

Black Friday-deal van 20 tot en met 26 november: van 56,99 euro voor 39,99 euro.

4 Xbox One X (bundels)

Of je nu het oude Griekenland gaat verkennen in Assassin’s Creed: Odyssey of Rotterdam wil verdedigen in Battlefield V, er is een Xbox One S-bundel voor jou. Alle modellen hebben een harde schijf met 1 TB aan ruimte. Dit zijn de bundels: One X White + Fallout 76, One X + Battlefield 5 en One X + Forza.

Black Friday-deal van 23 tot en met 26 november: van 499 euro voor 394 euro.

5 Spiderman

Spiderman komt met korting in actie op Playstation en wel via de PlayStation 4 Spiderman-bundel.

Black Friday-deal van 23 tot en met 26 november: van 379 euro voor 289 euro.

6 PlayStation 4 controller

Het is aan jou als Peter Parker, eh Spiderman, om Manhatten te redden van een scala aan bekende schurken uit het Marvel-universum. Met de volgende varianten aan PlayStation 4 controllers: God of War (foto), Zilver V2, Gold, Berry Blue V2, Fanta Orange en nog andere diversen kleuren.

Black Friday-deal van 23 tot en met 26 november: van 69,99 euro voor 39,99 euro.

7 Red Dead Redemption 2

Dit is misschien wel de belangrijkste gamerelease van de afgelopen 5 jaar: Red Dead Redemption 2. Deze gigantische game speelt zich af in het wilde westen en laat je Amerika ontdekken in een grootse, open wereld vol gevaar, avontuur en sfeer. Beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox One.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 59,99 euro voor 55 euro.

8 FIFA 19

De koning van de voetbalgames is terug. Daag je vrienden uit tot een potje FIFA 19 en bewijs voor eens en altijd wie de beste voetballer is. Of ga online en daag de hele wereld uit om de absolute nummer 1 te worden. Word kampioen op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch én pc.

Black Friday-deal van 23 tot en met 26 november: van 69,99 euro voor 39,99 euro.

9 Call of Duty: Black Ops IIII

Waar FIFA de koning van de voetbalgames is, is Call of Duty die natuurlijk van de online shooters. Iets wat met Black Ops IIII en de vertrouwde zombie-modus wéér wordt bewezen. Beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One én pc.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 59,99 euro voor 45 euro.

10 Pokémon Let’s Go Pikachu! en Let’s Go Eevee

Niemand kan om het succes van Pokémon Go heen. Dat maakt het des te toffer dan Nintendo de vertrouwde gameplay van deze mobile-game heeft weten te vertalen naar een volledig Pokémon-avontuur op de Nintendo Switch. Je gaat in Kanto, dé Pokémon-wereld uit de allereerste Pokémon-game, op jacht naar de 151 originele monsters om zo de ultieme Pokémon-meester te worden.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 59,99 euro voor 55 euro.

11 F1 2018 Headline Edition

Waar Max Verstappen de concurrentie op het circuit ver achter zich laat, doe jij dit thuis gewoon dunnetjes over. In F1 2018 Headline Edition kruip je zowel on- als offline achter het stuur van de snelste F1-bolides om zo een podiumplek te bemachtigen. Wanneer je niet op het circuit bent, geef je interviews waardoor je zowel voor als tijdens en na de race niet onder de druk mag bezwijken. Race je een weg naar de top op de PlayStation 4, Xbox One én pc.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 69,99 euro voor 34,99 euro.

12 Logitech G231 Prodigy

Logitech zegt het goed: games bestaan uit meer dan beelden, geluid maakt het plaatje compleet. Niet voor niets hebben ze zo hun best gedaan op de Logitech G231 Prodigy-headset en niet voor niets is er daarom een deal op deze koptelefoon.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 49,99 euro voor 39,99 euro.

13 Trust GXT-160

Ken je die momenten in online shooters dat je wil herladen maar dan net de verkeerde toetsaanslag doet? Dat soort momenten zijn helemaal verleden tijd wanneer je een muis gebruikt met programmeerbare knoppen, want wanneer je elke juiste knop onder je duim hebt zitten, wordt de weg naar overwinning ineens een stuk makkelijker.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 34,99 euro voor 29,99 euro.

14 Turtle Beach Stealth 600

Gamers weten hoe hectisch het er aan toe kan gaan tijdens online matches. Het is dan ook van belang dat je de vijand niet alleen op tijd hoort, maar ook waar hij/zij vandaan komt. De Turtle Beach Stealth 600 vervult dankzij Virtual Surround Sound deze behoefte.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 95,95 euro voor 84,99 euro.

15 Logitech G29 en G920

Echte racefans weten dat je het met alleen een controller of toetsenbord niet gaat redden. Voor de echte race-ervaring heb je een betrouwbaar stuurwiel nodig. En er zijn maar weinig stuurwielen zo betrouwbaar als de G29 en G920 van Logitech G, en tijdens Black Friday haal je deze stuurwielen extra voordelig in huis.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 269 euro voor 209 euro.

16 Trust GXT-322

Dankzij de 50mm-drivers heeft de GXT-322 headset een diepe bas waardoor de explosies tijdens het gamen een extra ‘OOoomph’ hebben. De microfoon zorgt ervoor dat jouw teammaten je goed verstaan.

Black Friday-deal van 19 tot en met 26 november: van 29,99 euro voor 27 euro.