Hoe de 15-jarige Tanmay Bakshi AI Expert werd

Je zal het maar zijn: TED-spreker, IBM Champion, auteur en allround Artificial Intelligence-expert. Dat klinkt als een flinke dagtaak. Helemaal als je pas 15 jaar oud bent. Tanmay Bakshi geniet ervan zijn hersens te gebruiken. Zo kwam hij waar hij nu is.

De Canadese Tanmay begon al op 5-jarige leeftijd met coderen, omdat zijn vader hem dat liet zien. Zijn vader is een programmeur. Tanmay vond dat geweldig en pakte het snel op om daar zelf meer mee te kunnen doen. Op zijn zevende vond hij het een goed idee om ook andere mensen te leren waar hij zoveel passie voor heeft, waarop hij een YouTube-kanaal startte. Dit was een van zijn eerste video’s:

tTables

Toen hij negen was, had hij een iOS-app ontwikkeld die je ook echt in de App Store kunt vinden: een reken-app genaamd tTables (times tables). Je kunt hiermee keersommen maken die meteen door de app worden gecontroleerd. De applicatie is gratis, wat nog maar eens bewijst hoe graag deze jongeman wil dat andere mensen zich net zo goed doorontwikkelen als hij dat op eigen kracht heeft gedaan.

Op zijn elfde ontdekte hij ‘pas’ de wereld van kunstmatige intelligentie, tijdens het uploaden van een YouTube-video. Hij leerde over IBM’s Watson in een ander YouTube-filmpje waarin de computer won bij Jeopardy. De jongeman was daardoor zeer geïnteresseerd geraakt in het bedrijf achter die hyperslimme computer. Hij maakte de eerste Watson-app Ask Tanmay en speelde zichzelf in de kijker van de IT-gigant toen hij IBM erop wees dat er een bugzat in haar dienst Document Conversion.

Uiteindelijk is hij op zijn dertiende helemaal in de wereld van kunstmatige intelligentie gedoken. Deep Learning fascineert hem: de manier waarop technologie kan leren van grote bulken data. Het is iets waar hij graag over nadenkt, en dan niet alleen vanuit een rekenkundige invalshoek. Hij gaf laatst een TED-talk over hoe technologie kan helpen jongeren te identificeren die suïcidaal zijn.

Hoe kan hij Waton inzetten?

Dat is eigenlijk vooral wat Tanmay doet: bedenken voor welke interessante doeleinden hij Watson kan inzetten. Dat zegt hij ook, dat dat zijn grote passie is: "Ik heb altijd willen weten wat er allemaal aan de achterkant van technologie gebeurt en hoe je computers voor je kan laten werken." Daarnaast maakt hij ook nog steeds allemaal apps en schreef hij zelfs een boek genaamd Hello Swift!.

Hij leert nog steeds: hij ‘werkt’ (onbetaald, het is meer een adviseursrol) dan wel voor IBM als jongste Watson-programmeur ooit, hij krijgt thuis les zodat hij alsnog zijn diploma’s kan halen. Het is heel knap om hem bezig te zien: hij is slim en deelt zijn kennis graag. Dat doet hij bovendien met veel charisma, zoals je kunt zien in zijn TED-talks. Zijn YouTube-kanaal is trouwens ook nog steeds live en hij plaatst daar nog steeds met enige regelmaat filmpjes op. Bijvoorbeeld de onderstaande, waarin hij uitlegt hoe hij Watson gebruikt om bloemen te herkennen.

Wil je Tanmay in actie zien? Dat kan! Hij komt naar Nederland om een workshop te geven over kunstmatige intelligentie en blockchain op woensdag 21 november.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl