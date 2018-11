Google wordt op het matje geroepen

Als er een sector is die aan het 'techniseren' is, dan is het wel de gezondheidszorg. Waar eerder de arts met een stethoscoop en bloeddrukmeter aan je bed kwam, en alles (met zijn doktershandschrift) op een papiertje noteerde, wordt nu veel in je EPD (electronisch patiënten dossier) genoteerd. En dat is maar het topje van de ijsberg natuurlijk.

Hoe leren chirurgen werken met robots?

Ook in de operatiekamer veranderd er veel. Jaren geleden deed daar de operatierobot zijn intrede. Dat wil niet zeggen dat de chirurg koffie gaat drinken en de robot zijn werk laat doen. Maar bij sommige operaties zit de chirurg niet meer met zijn handen in je lichaam, maar bestuurt hij met de handen een arm. Heel plat gezegd: aan die arm zijn verschillende instrumenten bevestigd. Door deze technologie kun je met een kleine incisie op veel plekken van het menselijk lichaam komen. En een kleinere incisie betekend dat de patiënt minder pijn heeft, dat de wond sneller zal herstellen, en de patiënt dus ook eerder naar huis kan (niet in alle gevallen natuurlijk).