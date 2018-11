De ROG Phone: daarmee kun je zélfs… bellen

Gamen op het mobieltje neemt zo’n grote vlucht, dat sterke smartphones meer dan nodig zijn. Nu is daar de ROG Phone op de markt, waarvan een test vanmiddag live op Metro's Facebook te zien is (zie onderaan).

In Azië weten ze al helemaal niet anders meer: als er een online game wordt gespeeld, gebeurt dat vooral op de smartphone. Maar ook in Nederland weten we het inmiddels: die persoon in de trein die, na het lezen van z’n dagelijkse Metro uiteraard, met z’n duimen vingervlug z’n mobieltje bedient, speelt een game. Onderzoeken lieten onlangs zien dat mobiel gamen op nummer drie staat als het om online activiteiten gaat. Video’s kijken en zoeken naar informatie over muziek, entertainment en vrije tijd, doen we nog net iets meer. Maar: mobiel gamen is hot.

Republic of Gamers

„Nederland is een vooraanstaand land als het om mobiel gamen en het bieden van platformen daarvoor gaat”, zegt Farley Cicilia van ASUS, één van ’s werelds grootste notebook-verkopers. ASUS stichtte twaalf jaar geleden Republic of Gamers (ROG), toen al met als doel om gamers de meest innovatieve hardcore hardware te bieden. Jarenlang speelde ASUS telkens met betere smartphones in, met name op het gebied van sterkere batterijen, op de groeiende markt van mobiel gamen. Cicilia: „Een telefoon met een beetje energie hebben gamers wel nodig.”

Sowieso power

Vanaf donderdag 15 oktober is de ROG Phone via Vodafone verkrijgbaar. „Die heeft sowieso power”, weet Cicilia. Door de exclusieve samenwerking met Vodafone is het voor iedereen mogelijk om via het netwerk van die aanbieder overal optimaal te gamen. Met iedereen wordt ook de beginner bedoeld. Xavier Feliu van VodafoneZiggo: „Samen met ASUS bieden we de ultieme on the go gaming setup voor zowel hardcore als casual gamers.”

„Met de ROG Phone is wel een nieuw tijdperk van mobiel gamen aangebroken”, vindt Farley Cicilia. „Hij is zelfs gemaakt om te gamen. Maar wees gerust: je kunt er ook mee bellen, haha. Qua gamen gaat het om de kleine dingetjes, al is de betekenis groot. Denk aan de speakers aan de voorkant van je scherm. Je moffelt ze zo niet meer weg met je handen. En, als je je smartphone kantelt om te gamen, dan zit je oplaadkabel onderaan in het midden. Je hebt de kabel niet meer irritant tussen je vingers zitten, als je speelt. Bovendien heeft de ROG Phone een eigen en afneembaar koelsysteem, GameCool vapor-chamber geheten. Dat is dus letterlijk cool als je een fanatieke gamer bent.”

Snelheid en performance

Allemaal te begrijpen voor de niet gevorderde speler, maar de game-smartphone heeft ook prachtige termen voor de kenner. Wat te denken van speed-binned 2,96GHz Qualcomm Snapdragon 845? Dat is simpel vertaald: snelste smartphone, geweldige performance. Of de optionele TwinView Dock, Mobile Desktop Dock en Gamevice-controller met WiGig Dock? Dan hebben we het bij de ROG Phone over een verbeterde game-ervaring. Wie daarover meer wil weten, kan op Rogbenelux.nl terecht.

YouTube-gamers op Facebook

Yarasky en Thorben, twee YouTube-helden onder de gamers, testen donderdagmiddag 15 oktober de ROG Phone. Dat gebeurt in een Vodofane pop-up in Utrecht en Metro’s Ciana is erbij. Wil je meekijken? De korte uitzending is live te volgen op Facebook Metro Holland en begint om 15.10 uur.