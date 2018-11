De impact van Health Tech op ons leven

Als er een sector is die aan het 'techniseren' is, dan is het wel de gezondheidszorg. Waar eerder de arts met een stethoscoop en bloeddrukmeter aan je bed kwam, en alles (met zijn doktershandschrift) op een papiertje noteerde, wordt nu veel in je EPD (electronisch patiënten dossier) genoteerd. En dat is maar het topje van de ijsberg natuurlijk.

Hoe leren chirurgen werken met robots?

Ook in de operatiekamer veranderd er veel. Jaren geleden deed daar de operatierobot zijn intrede. Dat wil niet zeggen dat de chirurg koffie gaat drinken en de robot zijn werk laat doen. Maar bij sommige operaties zit de chirurg niet meer met zijn handen in je lichaam, maar bestuurt hij met de handen een arm. Heel plat gezegd: aan die arm zijn verschillende instrumenten bevestigd. Door deze technologie kun je met een kleine incisie op veel plekken van het menselijk lichaam komen. En een kleinere incisie betekend dat de patiënt minder pijn heeft, dat de wond sneller zal herstellen, en de patiënt dus ook eerder naar huis kan (niet in alle gevallen natuurlijk).

In januari van dit jaar mocht ik cardio-thoracaal chirurg Ghada Shanin interviewen over haar ervaring met de robot. Ze gebruikt hem regelmatig, onder andere om patiënten met longkanker te opereren. Het volledige interview zie je hieronder, vanaf minuut 2.38 legt ze echt uit hoe de robot werkt.

En zo snijd het mes (wat een woordspeling is dit) aan 2 kanten. De zorg kan hiermee effcienter werken. En de patiënt kan beter geholpen worden. Nu is de operatierobot natuurlijk maar een voorbeeld van de tech in de zorg. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Het einde is nog lang niet in zicht, en door alle vooruitgang zal het in de toekomst alleen nog maar (kosten)efficiënter, praktischer en gestroomlijnder worden.

Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt!

