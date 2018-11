China produceert kunstmatige zon die 6 keer heter is

Morgen is het zover, dan is Google Home officieel beschikbaar in Nederland. Je kon hem natuurlijk al importeren, maar dat was allemaal wel wat beperkt: alleen Engels was mogelijk, weinig specifiek Nederlandse toepassingen aan boord, enzovoort. Sinds kort kwebbelt Google Assistant echter ook Nederlands en dat maakt het apparaat ook meteen een stuk toegankelijker.

Google Home is een slimme speaker voor in de keuken bijvoorbeeld, waarbij je via Google Assistant boodschappen op een lijstje kan zetten, kan vragen naar het weer, de laatste file-informatie checkt, switcht van Spotify song, et cetera. Reuze handig als je wel informatie wilt, maar je net allemaal deeg aan je handen hebt zitten. Je kunt aan Google Home vragen om een boodschappenlijstje te maken om in de winkel te shoppen, of hij kan er een online bestelling van maken. In hoeverre Google Assistant de bestelling helemaal kan afronden, dat hangt af van de winkel, maar ook je saldo natuurlijk.

Wat kun je ermee?