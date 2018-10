Praat maar lekker hardop: Google Home morgen te koop

Morgen is het zover, dan is Google Home officieel beschikbaar in Nederland. Je kon hem natuurlijk al importeren, maar dat was allemaal wel wat beperkt: alleen Engels was mogelijk, weinig specifiek Nederlandse toepassingen aan boord, enzovoort. Sinds kort kwebbelt Google Assistant echter ook Nederlands en dat maakt het apparaat ook meteen een stuk toegankelijker.

Google Home is een slimme speaker voor in de keuken bijvoorbeeld, waarbij je via Google Assistant boodschappen op een lijstje kan zetten, kan vragen naar het weer, de laatste file-informatie checkt, switcht van Spotify song, et cetera. Reuze handig als je wel informatie wilt, maar je net allemaal deeg aan je handen hebt zitten. Je kunt aan Google Home vragen om een boodschappenlijstje te maken om in de winkel te shoppen, of hij kan er een online bestelling van maken. In hoeverre Google Assistant de bestelling helemaal kan afronden, dat hangt af van de winkel, maar ook je saldo natuurlijk.

Wat kun je ermee?

Je hoeft maar 'Hey Google' of 'OK Google' te zeggen en het apparaat luistert naar je. Je kunt vragen een muzieknummer te spelen, even als kookwekker te fungeren of lampen aan te doen. Je kunt Google Home namelijk ook linken aan elektrische apparaten die je al in huis hebt (bepaalde producten van Honeywell, Nest en Philips bijvoorbeeld).

Het kijken van Netflix op een Android TV, gaf laatst wat problemen overigens, maar inmiddels is dat verholpen. Erg fijn, want nu hoor je de Google Assistant niet meer zeggen dat ze geen Netflix op een Android TV kan afspelen. Je kunt je Nvidia Shield dus goed gebruiken met je Google Home. Heb je een ander soort- of oudere televisie, dan heb je een Chromecast nodig om Google Home succesvol opdracht te geven iets af te spelen op je televisie.

Google Assistant

Enerzijds kan Google Home dus ‘praten’ met een heleboel andere apparaten in je huis, anderzijds kunnen bedrijven ook met je in gesprek als ze Google Assistant van informatie hebben voorzien. Centraal Beheer is bijvoorbeeld de eerste verzekeraar die de spraakgestuurde assistent van Nederlandse content heeft voorzien. Hun 'Even Apeldoorn Bellen' commercials vind je er nog niet op terug, maar een groene kaart kun je er al aanvragen via Google Assistant en ook bij ongelukjes in huis krijg je allerlei praktische tips.

Robyn Vrouwes werkte met haar team aan deze ontwikkeling. “We zijn er echt nog niet", aldus Robyn, "Maar het feit is dat er nu iets van de grond is gekomen dat werkt, daar ben ik heel trots op. En ook omdat Google de Assistant in het Nederlands lanceerde met Centraal Beheer als partner. Ik durf echt wel te zeggen dat Voice Assistant over vijf jaar wordt gebruikt in Nederlandse huishoudens. Dan is het een onmisbaar iets geworden. Ik hoop mijn bijdrage te leveren door de Centraal Beheer app vriendelijk en vol content te maken, zodat iedereen snel vindt wat hij nodig heeft.”

Vanaf 24 oktober beschikbaar

Google Home kost 149 euro en Google Home Mini kost 59 euro. Had je er al eentje geïmporteerd? Dan spreekt die vanaf 24 oktober ook Nederlands met je. Ook: je kunt ervoor kiezen om beide talen te spreken met het apparaat, erg handig voor expats!