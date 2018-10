Nieuwe trend? Gadgets van leer

Trends komen en gaan. De een wat vreemder, dan de ander. Maar wat vind jij eigenlijk van deze gadgets van/met leer? Ik bedoel: het ziet er supermooi uit, maar is het niet een beetje zielig dat je dierenhuid om je gadget hebt zitten? Of is dat juist heel erg gaaf? #idontknow

We gebruiken sowieso veel leer

Even kijken: heb jij een van deze dingen in bezit en is dat toevallig van leer gemaakt? Een bank, fauteuil, schoenen, riem, hoed, jas, broek, tas, (auto)stoelbekleding, etc. Het zou maar zo kunnen, want we gebruiken over het algemeen best veel leer in ons dagelijks leven. Ook het hoesje van jouw telefoon zou maar zo gemaakt kunnen zijn van dierenhuid.

Huawei P20 Pro

Wil je nou geen los hoesje of cover om je telefoon heen leggen, maar wil je wel van een lederen look genieten? Dan zou het nieuwe design van de Huawei P20 Pro je wel kunnen aanspreken. Op de IFA vertelde het bedrijf dat er twee versies komen met een achterkant van gestikt leer. In het bruin of in het zwart. Wellicht dat er binnenkort iets meer bekend van wordt gemaakt? Want een release heeft tot op heden op zich moeten wachten.

HP Spectre Folio

De Spectre Folio is 's werelds convertible pc gemaakt van leer. Daarbij slaat convertible op de meerdere posities waarin je de Folio kunt gebruiken: van laptoppositie naar tentstand en uiteindelijk om als tablet gebruikt te worden. Mogelijk gemaakt door strategisch geplaatste magneten, maar ook door de flexibiliteit van het leer als een natuurlijk scharnier. Prachtig natuurlijk, maar de prijs liegt er niet om: vanaf 1599 euro kun je deze gadget aanschaffen.

Sony WH1000XM3

Dol op je draadloze headphone? Check deze eens: met de Sony WH1000XM3 kun je tot 30 uur achtereen luisteren naar muziek. Draadloos dus. De HD Noise Cancelling is natuurlijk ook hartstikke fijn, maar waarom de hoofdtelefoon in dit rijtje thuishoort, is zijn lederen look. Verkrijgbaar in het zwart of zilveren afgewerkt met diepe oorkussens gemaakt van leer. Handig voor tijdens het reizen, want hij wordt geleverd met vliegtuigadapter en audiokabel.

