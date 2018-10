Is deze telefoon slimmer dan jij bent?

Het is een heerlijke, warme dag. Vol verwachting staan we samen met andere journalisten midden in Londen. We krijgen elk moment de Mate 20 Pro overhandigd: het nieuwe paradepaardje van Huawei. Eentje die vol zit met kunstmatige intelligentie. De discussies zijn wild. Zal deze smartphone menselijke intelligentie gaan evenaren?

Eerst wat over de Mate-series, die zich richten op de entrepeneur. De mens die altijd en overal van zijn telefoon op aan moet kunnen. En waarom is de Mate 20 Pro dan zo’n goede match? Omdat-ie een sterke allrounder is, die naadloos aansluit op wat een ondernemer nodig heeft.

De batterij viert hoogtij

We staan met zijn allen voor een coworking space die door de Ministery of Sound (die legendarische club in Londen, weet je wel) voor jonge professionals is opgericht. Geen betere plek om aan den lijve te ondervinden of de smartphone de beloften van Huawei waarmaakt. We worden door verschillende jonge ondernemers bij de hand genomen, die samen met ons de functionaliteiten van de Mate 20 Pro onder de loep nemen. Meteen krijgen we te maken met een eerste focuspunt, de accu. De smartphone gaat namelijk prima twee dagen lang mee, door een 4200 mAh-batterij. Dat-ie ook nog eens binnen een half uur 70 procent is opgeladen door de verbeterde quick chargetechnologie, maakt het verhaal compleet. Het is een beetje betoverend om het batterijpercentage zo snel op te zien lopen terwijl-ie in de lader ligt.

Je telefoon leert van jou

Dan misschien wel het meest indrukwekkende: een speciale ‘dual npu’ chip kan de telefoon razendsnel aansturen, maar doet nog veel meer. Zo maakt-ie het mogelijk dat je smartphone constant van jou aan het leren is. Welke apps gebruik je veel en op welke manier? Aan de hand van deze analyses optimaliseert de chip je telefoon, zodat de apps nóg vlekkelozer functioneren. Ook vormt de chip de basis voor je camera. Zo kan-ie terwijl jij door het scherm kijkt objecten herkennen, al je camera-instellingen aanpassen zodat ze voor elk moment perfect staan ingesteld enzovoorts. Kunstmatige intelligentie en vernieuwing ten top.

Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Je ziet de telefoon bij verschillende lichtsterkten bijvoorbeeld direct schakelen tussen verschillende ISO-waarden, zodat jij je hier geen zorgen om hoeft te maken bij het maken van een foto. Wat hierbij nog het gaafst is, maar iets wat je zelf niet doorhebt, is dat de chip ervoor zorgt dat alles op je foto perfect wordt belicht. Zo is er een algemene ruimte met de skyline van Londen op de muur, met tafels ervoor, voorzien van planten. Fotografeer je dit, dan zorgt de chip er in real time voor dat ze apart van elkaar op de optimale manier worden vastgelegd en dan samen worden gevoegd tot één foto.

Drie camera’s

Dat is ook meteen een derde manier waarop de telefoon zich onderscheidt: fotografie. De Mate 20 Pro kent drie camera’s die in samenwerking met Leica zijn ontwikkeld. Deze drie camera’s zorgen ervoor dat je alles kunt fotograferen wat je hart begeert: van (kleine) objecten op 2,5 centimeter afstand tot het vijf keer inzoomen om meer op afstand te kunnen kieken. Dat de derde lens ook nog eens een ultragroothoeklens is, betekent dat je daadwerkelijk het gehele plaatje vastlegt.

Om het verhaal af te maken heeft Huawei goed gekeken naar de beveiliging van je smartphone (met alle gevoelige data van dien). Zo kun je de Mate 20 Pro ontgrendelen met een unieke in-scherm vingerafdruksensor en via gezichtsherkenning. Ook is Emui 9.0 (het besturingssysteem van Huawei) een stuk simpeler en overzichtelijker geworden.

Is de Mate 20 Pro slimmer?

Maar, dan de hamvraag: is de telefoon intelligenter dan jij en ik? Een simpele vraag met een lastig antwoord. Ja, het apparaat is op sommige momenten zo intelligent dat je er bijna van schrikt. Dat-ie in real time de instellingen van je camera aanpast en aan het leren is van jouw gedrag, is erg indrukwekkend. Aan de andere kant zijn er nog stappen te zetten voordat jouw smartphone écht net zo intelligent is als jij. Huawei geeft zelf al aan dat dit nog een aantal jaar duurt. Dus maak je maar vast op voor je smartphone die jou de baas is!

De Mate 20 Pro is in drie kleuren vanaf 2 november beschikbaar en kost 999 euro. Voor de Mate 20 (het kleinere broertje van de 20 Pro) geldt hetzelfde, al kost-ie 799 euro.