Gezichtsherkenning iPhone gebruikt tegen verdachte

Help jij opa als hij YouTube op zijn tv wil gebruiken? En wacht jij ook zo lang tot je moeder dat ene zinnetje per Whatsapp naar je toe heeft gestuurd? Ach, aan de ene kant is het wel aandoenlijk: je kunt hun poging tot het digitale leven wel waarderen. Maar eerlijk is eerlijk: dat digitale non-vermogen komt niet altijd lekker uit. Ze kunnen er niets aan doen, maar toch. Best een beetje pijnlijk.

Moet je je eens voorstellen dat jouw (klein)kinderen later zo over jou denken! De mensheid leerde telefoneren, faxen, computeren, appen. Welke skills komen daar in de toekomst bij? Hoe zorg jij dat je straks niet als je opa of moeder eindigt? Mijn advies: zorg dat je je leergierig opstelt en dat je wat weet van de techniek erachter. Dus niet alleen hoe je ermee werkt, maar ook hoe je het eventueel zelf zou kunnen aanpassen in de techniek.

Vergelijk het met pech langs de weg