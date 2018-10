Fabrikantjes pesten Apple

Ze zeggen wel eens: hoge bomen vangen veel wind. Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt geraakt. En: alleen als je boven een ander staat, kan iemand jou naar beneden halen. Is dat waarom zoveel fabrikanten de pik hebben op Apple?

Meest recent: Samsung fittie

Apple en Samsung, dat is eigenlijk altijd hommeles geweest. Ik kan me geen moment herinneren waarop die twee niet in de clinch hebben gelegen met elkaar. Het meest recente akkefietje vond plaats in Nederland, in het plaatsje Appel wel te verstaan. Ja, je voelt ‘m aankomen… dat is niet zonder reden. Voor wie onder een steen heeft gelegen de afgelopen dagen: deze video ging viral op social media.

Maar daarvoor was het natuurlijk ook geen koek en ei tussen de twee:

Huawei plaagt Apple

Menig iPhone-bezitter zal het herkennen dat je halverwege de dag zonder stroom zit en je telefoon opnieuw moet opladen. Vooral bij de oudere modellen is dit eerder normaal dan een uitzondering.

Huawei plaatste daarom een powerbank voor de Apple Store in Amsterdam. En dan niet een draagbare, maar een echte power ‘bank’, een groot en wit exemplaar. Hierop kan je niet alleen je telefoon opladen, maar ook even zittend chillen als je het staan zat bent. Op het begeleidende bord staat: “Als je langer moet wachten, dan je accu het volhoudt, kun je ‘m hier opladen!”.

Google, Pringles en zelfs Ellen DeGeneres

Welke fittie zal er volgen? Ik pak de popcorn er alvast bij!

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl