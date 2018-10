Apple Watch Series 4 heeft nu al bug door zomertijd

De nieuwe Apple Watch Series 4 is nog maar net uit, of er is al een nare bug geconstateerd.

Australische eigenaren van de Apple Watch melden dat hun smartwatch crasht en een reboot start vanwege een bug door de zomertijd in het programma Infograph Activity op het horloge. De bug zorgt ervoor dat het horloge steeds opnieuw opstart en blijft resetten. De functie bekijkt je calorie-inname en activiteiten de hele dag door.

Zomertijd

Het probleem lijkt te zijn begonnen toen Australië afgelopen zondag naar zomertijd verhuisde, als we 9to5Mac mogen geloven. De Infograph Activity-app had kennelijk moeite om te geloven dat er 24 uur in een dag zaten toen de klok verzet was, waardoor hij constant crashte.

Er werd verwacht dat de bug na een dag wel over zou zijn, maar niets is minder waar. En dat kan wel eens betekenen dat het horloge ook in de Verenigde Staten en Europa vervelend gaat doen wanneer wij overgaan op de wintertijd, op de laatste zondag van oktober. In de Verenigde Staten gebeurt dat overigens op 4 november. Apple zal de bug voor die tijd moeten oplossen willen Amerikanen en Europeanen er geen last van krijgen.

De verwachting is dat het Apple lukt om de bug voor die tijd op te lossen, maar mocht je horloge tegen die tijd crashen, dan weet je de oorzaak.