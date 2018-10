Al 10 jaar bitcoin! (maar anders dan je denkt)

Op 31 oktober bestaat bitcoin tien jaar. Tien jaar geleden publiceerde iemand met het pseudoniem Satoshi Nakamoto een document dat zou leiden tot de bitcoin zoals we hem nu kennen. Dit document wordt ook wel de bitcoin whitepaper genoemd.

De timing was perfect

Tijdens de grote economische crisis van 2008 verloren we ons vertrouwen in de economie, in geld, in de huidige maatschappij. Consumenten wantrouwden hun bank (want die konden elk moment omvallen), hun valuta (niks waard) maar ook hun overheid (die belastinggeld gebruikten om banken te redden).

De markt was op zoek naar een alternatief. Satoshi Nakamoto bood dat alternatief (op papier) op 31 oktober 2008. Hij schreef een whitepaper waarin de contouren van bitcoin beschreven staan. In dit document worden veel technische details gedeeld. Maar als je tussen de regels doorleest, schetst Nakamoto een wereld waar de macht op geldcreatie niet bij de banken ligt, maar bij alle mensen.

Want dat is bitcoin: een cryptovaluta die de bankenwereld op zijn kop gaat zetten. Althans, dat was het idee tien jaar geleden.

Kort op een rijtje hoe bitcoin de wereld zou gaan veranderen:

Transparantie: banken kunnen vrijwel ongelimiteerd geld bijdrukken. En niemand die er iets van snapt. Zo worden de euro’s op je spaarrekening alleen maar minder waard (pluspunt is dat je studieschuld ook minder waard wordt). Van Bitcoin kunnen er maximaal 21 miljoen zijn. En die iedereen weet wanneer ze op de markt komen. Dat is namelijk gewoon zichtbaar op internet.

Wie is de baas? De overheid en de banken zijn de baas van de euro en de dollar. Bitcoin heeft geen baas. Iedereen die bitcoin heeft mag meestemmen.

Transactiekosten: maak je nu een betaling over naar een bankrekening in Amerika, dan betaal je je scheel aan transactiekosten. Bij bitcoin zijn er geen grenzen. Transactiekosten zijn altijd hetzelfde: of je nu geld overmaakt naar Amerika of naar Purmerend.

Snelheid: dit weekend heb jij de drankjes voorgeschoten. Je wil dat je vrienden je terugbetalen met een bankoverschrijving. Dan moet je soms dagen wachten. Met bitcoin heb je dat probleem niet. Transacties vinden binnen tien minuten plaats.

In de ideale wereld…

Volgens de bitcoin ideologie zijn banken en regeringen buitenspel gezet in de ideale wereld. Het geld is weer van het volk. Betalingen vinden razendsnel plaats. Je hoeft alleen maar een QR-code te scannen met je mobiel, en je biertje op het terras is betaald.

Zelf de whitepaper lezen? Je vindt de Nederlandse bitcoin whitepaper hier en de Engelse hier.

