Nostalgie: Sony komt met nieuwe mini-PlayStation 1

Een hele generatie groeide in de jaren '90 op met de Sony Playstation 1. Of je elkaar nou verrot wilde slaan tijdens een potje Tekken of de meest spannende avonturen wilde beleven in het meeslepende Final Fantasy.

Speciaal voor de liefhebbers van deze retrogames komt de Japanse fabrikant in december met de PlayStation Classic. De Classic is een pocketuitvoering van de spelcomputer uit de jaren '90 met 20 games erop. Volgens de Japanse fabrikant zijn het allemaal 'fan favorites'.

Retrogames

In de trailer worden alvast vijf titels die op de Classic zijn meegenomen openbaar gemaakt. Het gaat om Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 en Wild Arms, al deze spellen worden door fans gezien als grote klassiekers. De overige vijftien lijken ook binnen dit segment te vallen, deze zullen op een later moment bekend worden gemaakt.

De PlayStation 1 werd in 1995 gereleased in Europa en was een grote hit. Het was de eerste spelconsole die 32bits ondersteunde, hierdoor werden voor het eerst echte 3D-achtige animaties in games mogelijk. Een paar maanden later kwam Nintendo met de concurrent genaamd Nintendo 64. Wereldwijd werden er meer dan 100 miljoen van de Playstation (en de vernieuwde kleinere versie Playstation One) verkocht. Het systeem had ook de eerste controller met de dualshock-technologie. Je weet wel, dat getril. En er zitten twee van dit soort controllers bij.

Nostalgie

Deze nieuwe variant op de klassieke PlayStation is meer dan de helft kleiner dan zijn inspiratiebron. De console zal vanaf december in de winkel liggen en kost 99 euro. Een brede SCART-kabel en een logge beeldbuistelevisie zijn niet meer nodig, hij kan gewoon op de HDMI-poort van elk moderne televisie of computerscherm worden aangesloten.

Nu maar hopen dat er bij de vijftien andere games ook titels als Spyro the Dragon, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Tony Hawk Pro Skater 2. En natuurlijk een gedateerde versie van FIFA met Dennis Bergkamp en de oude Ronaldo waar je de keeper nog onderuit kon schoffelen of een kopstoot kon geven nadat hij een bal tegenhield.