In Paradox komen de werelden van game en film samen

De games van grote filmfranchises uit Hollywood zijn niet te tellen. Van Tomb Raider tot Harry Potter tot Star Wars. Allemaal hebben ze voor een massa aan spellen gezorgd. Rusty Lake doet het net iets anders. De twee Amsterdamse gameontwikkelaars Robin Ras en Maarten Looise maakten een film en game die in elkaar verweven zijn: Paradox.

Comicstijl

Voor wie de spellen van Rusty Lake al kent, verandert er eigenlijk weinig. ,,De game ziet er hetzelfde uit als onze eerdere, in een relatief simpele 2D comicstijl”, vertelt Ras, terwijl hij een dikke week voor de release een van de laatste versies laat zien. Het duo was nauw betrokken bij het schrijven van het script voor de film, die negentien minuten duurt. ,,De productie van de film lag verder wel in handen van de regisseur en producers. We zijn echt verbaasd over hoe goed ze de gamewereld hebben weten te vertalen naar de film.”

,,Het was iets totaal anders om dan met dertig man op een filmset in Tsjechië te staan. Zelf spelen we allebei ook een rolletje in de film.” Groot is hun aandeel als acteur niet en zichtbaar zijn ze ook niet. ,,We zitten in pakken en staan stil.”

De film-gamecombinatie in Paradox is uniek en zal velen alleen daarom al triggeren. Toch hebben ze optie niet verplicht gemaakt. ,,Je kan zowel de game spelen als de film kijken zonder dat je het andere doet, maar de combinatie voegt wel echt wat toe. Met de game kan je bovendien twee alternatieve eindes van de film unlocken. Ook zul je details zien die je anders niet opvallen, zowel in de film als in de game.”

Escaperoom Twinpeaks

De Paradox-game/film maakt deel uit van de Cube Escape-serie van Rusty Lake, de soms absurdistische en op Twin Peaks gebaseerde wereld waarin alle games van de twee plaatsvinden. De Cube Escape-serie voor mobiele telefoon heeft veel weg van de real life escape rooms die je in elke stad ziet. De spellen spelen zich af in één ruimte, waar je jezelf al puzzelend doorheen moet zien te slaan. En dat slaat zeker aan, want inmiddels staat de teller op 25 miljoen downloads wereldwijd. ,,Vooral in China zijn we populair, daar zit zo’n zestig procent van onze spelers.”

De community rondom de indiegames is ook heel fanatiek. Zo hadden fans in Rusland tijdens een cosplay conventie een grote kamer van een van de Cube Escape-games nagemaakt. Ook krijgen ze regelmatig berichten over Rusty Lake-tatoeages binnen. ,,Op onze social media hebben we elke week Friday fan art day", vertellen ze, terwijl er een foto voorbijkomt van een fan die levensgroot een fazant uit een van hun games op hun arm heeft laten tatoeëren. ,,Uit de community komen af en toe ook hele complottheorieën over hele kleine absurde details, die we zonder doel in de game hadden gestopt. Zoals een naakte man die uit een klok viel."

Stamboom bouwen

,,En soms letten ze op té kleine dingen", meent Looise. ,,Voor het spel roots (waarbij je je stamboom moet bouwen, red.) had ik een streep op de handen getekend. Op een gegeven momenten gingen er theorieën rond dat die streep iets over die stamboom zou moeten vertellen. Maar ik had die streep alleen getekend om het iets meer op een echte hand te laten lijken."

Blijkbaar behoort Daniel Radcliffe ook tot de fanbase van Rusty Lake. De Harry Potter-acteur speelde in ieder geval in een hele vette trailer geïnspireerd door de game Roots. Met de zin ,,Does it hurt? Dying." Zit er zelfs een beroemde zin uit de Potter-franchise in de trailer verstopt.

Paradox

Paradox heeft twee chapters. De eerste is gratis voor de tweede betaal je ‘een paar dollar’. Ze zijn vanaf volgende donderdag (20 september) speelbaar op je telefoon en op je desktop via Steam.