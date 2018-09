Een smartphone die ook je digitale zakenpartner is

Speciaal ontwikkeld voor de ambitieuze young professional: de nieuwste Mate 20 lite smartphone van Huawei. De vraag of je smartphone ook je digitale zakenpartner kan zijn kan met deze serie direct met ‘ja’ worden beantwoord. Die young professionals hebben uiteraard te maken met tal van zakelijke partners in levenden lijve, maar zij hebben er nu ook een digitale ‘collega’ bij.

Nu al in Nederland

Werd eerder dit jaar de Huawei P20 Pro gelanceerd (de smartphone met tal van bijzondere fotografiemogelijkheden), onlangs was het op consumentenelektronicabeurs de beurt aan de Mate 20 lite. Met de woorden ‘ideale combinatie van beauty & brains, met kracht, functionaliteit en fotografie in een strak en eigentijds zakenjasje’ werd het nieuwe pronkstuk uit Azië gelanceerd.

Krachtpatser

De Mate 20 lite draait op de krachtige Kirin 710 System on a Chip (SoC chipset, verderop daarover iets meer) met kunstmatige intelligentie, oftewel AI. De AI in deze chipset in combinatie met een 4GB RAM-geheugen, zorgt ervoor dat je het maximale van deze krachtpatser kunt vragen. Deze telefoon heeft een 3750 mAh-batterij. Daardoor hoeft het werken in documenten, of het spelen van games tussen de bedrijven door, niet gehinderd te worden om de smartphone op te laden.

Smartphone ‘met hersens’

Met de Mate 20 lite in de kleuren black, sapphire blue en platinum gold pakt Huawei uit met een scala aan AI-gedreven functies. Dit maakt deze smartphone tot een volwaardige (digitale) zakenpartner die op alle fronten met je meedenkt in de hectiek van alledag. Voorbeelden? Als je verbinding – bijvoorbeeld door een lift – wegvalt, wordt je gesprek on hold gezet in plaats van dat je gesprekspartner tuuttuuttuut hoort. Om vervolgens de verbinding automatisch te herstellen. Ook superhandig in de zakenwereld: noise cancelling. Telefoneer je in een rumoerige omgeving, degene aan de andere kant van de lijn verstaat je toch.

Fotografie

De Mate 20 lite tilt de fotografiemogelijkheden naar een nieuw niveau. Het apparaat heeft vier AI-camera’s, twee aan de voorkant en twee aan de achterkant. Huawei meldt: „Zo kun je vrijwel onder alle omstandigheden op slimme wijze prachtige foto’s maken.” Diepte, perfecte selfie-kwaliteit, topbeeld bij video’s, omgevingsherkenning: het zit er allemaal in. Sterker nog, als het om fotokwaliteit gaat heeft de Mate 20 lite 500 scenario’s. Bovendien is de smartphone uit te breiden met een tweede sim of extra geheugenkaart.

Naast de Mate 20 lite komt op 16 oktober ook de Mate 20 series.

Nummer 1 van de wereld

Huawei wil met de nieuwe serie als wereldwijde producent en leverancier van netwerkapparatuur IT-oplossingen en consumentenproducten, een stap zetten naar z’n doel: de grootste smartphoneproducent ter wereld worden. Het bedrijf is hard op weg en staat nu te boek als ‘nummer2’. Dit jaar is Huawei van plan is om 200 miljoen toestellen te gaan verkopen; 47 miljoen meer dan vorig jaar. De producten en diensten zijn beschikbaar in ruim 170 landen en bijna één derde van de wereldbevolking komt dagelijks in aanraking met technologie of services van Huawei.