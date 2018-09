Bizarre trip naar gifmeer gelukt, maar de foto…?

In het kader van de In Search of Incredible-serie van Asus gingen fotograaf Rein Rijke en kitesurfer Roderick Pijls in Tanzania op zoek naar een waanzinnig verhaal en de ultieme foto.

Samen, in samenwerking met de producent van onder meer Zenbook en Zenfone, vertrokken zij naar Afrika om de meest extreme surffoto ooit te maken. Is het ze op gifmeer Lake Natron gelukt?

Tijdens hun zoektocht naar de beste plek voor het maken van die meest extreme surffoto, hebben fotograaf Rein Rijke en surfer Roderick Pijls maar sporadisch bereik. Toch is het nét genoeg om ze via whatsapp die ene belangrijke vraag te stellen: is het gelukt om het perfecte plaatje op het gifmeer te schieten?

Autopech...

Op Kilimanjaro Airport startte het avontuur. Het zou ongeveer drie dagen duren om bij de gevaarlijke plek te komen. Het meer is namelijk niet bepaald makkelijk te bereiken. In hun tocht er naartoe kregen ze ook nog eens in de middle of nowhere autopech. De volgende dag was het tijd voor poging twee, vertelt Rein. „We reisden door een waanzinnig landschap vol wildlife. Olifanten, giraffen, leeuwen: je kunt het zo gek niet bedenken. Tussen die dieren sliepen we uiteindelijk ook, zo’n honderd meter van het meer. ‘s Nachts hoorden we letterlijk hyena’s naast onze tent lachen. Al tijdens die eerste momenten van onze reis wisten we: dit wordt een waanzinnig avontuur.”

Op de surfplank

Eenmaal bij aankomst bleken de omstandigheden rond het meer wisselend. De temperatuur, zo’n 32 graden, was constant, maar de rest onvoorspelbaar. In de ochtend veel wind, droogte en rond het meer bliezen stoftornado's. Toch moest eens het eerste moment zijn dat Roderick het meer op zou gaan. ,,Voor mij begonnen de echte kriebels toen ik Roderick het meer op zag lopen”, zegt Rein. „Op dat moment dacht ik echt: laat dit alsjeblieft goed gaan.” Ook Roderick had de eerste keer op het meer behoorlijk wat spanning: „Het was compleet out of my comfortzone. Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen, maar daar dacht ik: dit is echt next level. Toch kwam ik op een gegeven moment in een flow terecht. Die adrenaline rush was geweldig. Ik heb geen moment spijt gehad.”

Extreem heet

Het surfen mocht dan goed gaan, de temperatuur van het water bleek nog een tikkeltje warmer dan gedacht: 65 graden. Rein: „Het meer was extreem heet; op sommige plekken nog warmer dan de zestig graden die we voor ogen hadden. Dat was heel spannend.” Hoewel er niets gruwelijk is misgegaan, zijn zowel Rein als Roderick in aanraking gekomen met de giftige stoffen. „Roderick had een speciaal pak aan en een masker op, waardoor zijn gezicht werd beschermd. Alleen zijn handen en oren waren niet zo goed bedekt. Hij kwam in aanraking met water en daardoor de stoffen. Dat hebben we heel goed moeten afspoelen. Ook ik ben er via modder mee in aanraking gekomen, maar gelukkig hebben we het niet in onze ogen of longen gekregen.”

Het perfecte plaatje

Of het perfecte plaatje is geschoten? Nee. Reins grootste nachtmerrie is werkelijkheid geworden. ,,Het meer is de afgelopen vijftien jaar in september telkens heel droog en rood geweest. De weken voor ons vertrek bleek het in Kenia hard te hebben geregend, waardoor dat water het meer in stroomde en daar dus veel meer water in stond dan gebruikelijk. Het meer bleek daardoor niet rood te zijn.” Uren gingen Roderick en hij op zoek naar een rood gedeelte, maar tevergeefs. „Voor mij als fotograaf was dat enorm teleurstellend. Ik wilde de giftigheid vertalen in de kleur van het meer. Ik heb ontzettend mooie foto’s geschoten, waarvan de mooiste op de laatste dag voor vertrek. Deze past ook echt in de Incredible-serie van Asus en heb ik deels kunnen maken door de snelle en krachtige Zenbook Pro die ik bij me had. Het is alleen niet dé foto. Toch is dit een reden om terug te gaan naar deze waanzinnig mooie omgeving. Ik geloof nog steeds heilig in de foto die ik voor ogen heb.”

Hier zie je nog beelden van kort voor de reis, met kitesurfer Roderick in voorbereiding: