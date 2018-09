2018 hét jaar van de supersmartphone P20 Pro

Opeens was hij daar, het afgelopen voorjaar: de P20 Pro. De nieuwe smartphone van Huawei, dat als doel heeft de grootste smartphoneproducent ter wereld te worden en hard op weg is dat doel te halen.

„De meest geavanceerde, innovatieve en technisch superieure smartphone ooit”, klonk het luttele maanden later namelijk op de prestigieuze EISA Awards van de European Image en Sound Assocation (EISA). De P20 Pro was uitgeroepen tot smartphone van het jaar 2018. „Het is de perfecte compagnon voor mobiele gebruikers en een voorloper op het gebied van mobiele fotografie. Een winnende combinatie van uitstekende hardware, optiek en vakmanschap”, aldus de jury die superlatieven tekort leek te komen.

Wat maakt hem speciaal?

Metro maakte aan het begin van de zomer op Ibiza kennis met de P20 Pro. Een verslaggever kreeg een ‘stoomcursus P20 Pro’ en maakte met hulp van twee professionele fotografen kennis met de superfoefjes van het apparaat. Over die superfoefjes van de smartphone, die je gerust high-tech fototoestel kunt noemen, verderop meer. Wat maakt deze ‘telefoon van het jaar’ nou zo speciaal?

Dankzij de Leica triple camera heeft de P20 van alle smartphones in ieder geval het hoogste aantal pixels. De camera wordt revolutionair genoemd. Ook bij weinig licht is de camera in staat uitstekende foto’s te maken. Een van de meest innovatieve aspecten van de smartphone is dat je - dankzij beeldstabilisatie gedreven door kunstmatige intelligentie - foto’s met lange sluitertijd kan maken zonder een statief te gebruiken. Het aantal camera’s van deze prijs winnende smartphone is drie.

Snel en soepel

Het slanke ontwerp van de P20 Pro heeft minimale randen en nieuwe kleurverloopkleuren. Dankzij de eerste chipset ter wereld gedreven door kunstmatige intelligentie, levert de telefoon een snelle en soepele gebruikerservaring. Door de 4000 mAh-batterij heeft de P20 Pro een van de grootste batterijcapaciteit voor smartphones.

Je mooiste momenten

„Bij Huawei willen wij producten maken waarmee consumenten volop kunnen genieten van smartphonefotografie en hun volledige potentie kunnen benutten. De P20 Pro biedt allerlei fotografische functies om de mooiste momenten vast te leggen zodat je deze kunt delen met al je vrienden en familie”, zegt Richard de Borst, director Huawei Consumer Business Group Nederland.

Dat ondervond de afgelopen weken ook een verslaggeefster van Metro, die met de slimme smartphone op pad ging en met de trein reisde van Akkrum naar Zandvoort-Zuid. Zij beschreef de trip in zes afleveringen een maakte alle foto’s met de P20 Pro. Zelf verzorgde Huawei een in het oog springende commercial:

Superfoefjes

Op Ibiza, tussen Akkrum en Zandvoort-Zuid werden tal van eerder genoemde superfoefjes ontdekt. Hierbij krijg je ze in hét jaar van de P20 Pro nog eens op een rij.

1 Point and shoot

Je gaat met een goedgevulde batterij op pad. Je bent altijd ready to go, point and shoot. Helemaal als je weet dat je bij dubbelklikken op de volumeknop binnen 0,3 seconde een foto kunt maken.

2 Blurren

Het Bokeh-effect. Een portret of iets anders is scherp en de achtergrond is vaag. De P20 Pro heeft meerdere camera’s en daardoor is Bokeh, dé trend van dit jaar, uitstekend te doen. Je kunt spelen met wat je in de foto wilt laten opvallen. Zo kun je een expliciet blurry achtergrond maken, maar ook een stuk fijner of subtieler te werk gaan. Door te focussen op wat jij wilt, kun je beter je fotoverhaal vertellen.

3 Nachtmodus

Met de nachtfotografie-modus wint Huawei sowieso allerlei prijzen en die valt ook bij de P20 Pro onder de noemer ‘superfoefje’. Het lukt je maar niet dat fraai uitgelichte gebouw in de donkere stad mooi op de foto te krijgen (grote witte vlek…)? Probeer dan de nachtfunctie met lange sluitertijd. Door de AI-beeldstabilisatie (kunstmatige intelligentie) wordt een beeld lang scherp vastgehouden. Een ook een popconcert en een citytrip by night krijg je eindelijk op en top in beeld.

4 Als een pro

Door tal van (niet zo moeilijke) instellingen, kun je als een echte Pro te werk gaan. Met de P20 Pro kun je, als je je even in het apparaat verdiept, next level fotograferen. En dat zonder grote lenzen te moeten instellen. Heb je allerlei functies ingesteld, dan meldt je camera-assistent nog steeds dat je bijvoorbeeld moet uitlijnen met de horizon of dat je de camera nog iets rechter moet houden.

5 Bewegende objecten

Een mountainbiker met de vetste stunts zijn gewoon vast te leggen. Sloeg je met zo’n foto altijd volledig de plank mis: de P20 Pro is je redding. Die volgt een bewegend object vanaf het moment dat het in beeld verschijnt, de motion pad geheten. Maak je eenmaal de foto, dan doet hij dat in alle scherpte.

6 Slomo-functie

De slomo-functie van het apparaat is heel erg leuk. Een gezellig knapperend vuurkorfje in de tuin leg je met de slomo-functie vast met 960 foto’s per seconde. Als resultaat zie je een traag knapperend vuurtje in filmformat terug.

7 Beautymodus

Met de beautymodus kun je schoonheid instellen van 0 tot en met 10. Van zwak tot heel sterk wordt dan bijvoorbeeld je huid op de foto wat gladder en verdwijnen je wallen en rode oogjes. Tip: ga bewust met deze modus om. Zet de knop niet aan als je heel realistische foto’s van jezelf, je gezin of je vriendengroep wil hebben. Bedenk met welk doel je fotografeert.

8 Smartphone-assistent

Nog een hulpmodus is je smartphone-assistent die de compositie aangeeft. Die is handig bij groepsfoto’s van vrienden of familie. Het is zonde als een van je vrienden net buiten de foto valt of dat je lange neef bij zijn voorhoofd wordt afgesneden. Dat gaat door de assistent, een oranje kader, niet meer gebeuren.

9 Light painting

De functie light painting geeft een gaaf effect. Nog geen trend als slomo, maar een mooie optie. Wat licht is maak je nog lichter, je blijft de weg van het licht volgen en dat zie je in strepen terug. Dit in tegenstelling tot de eerder besproken nachtmodus, die lichtstrepen juist niet registreert.

10 Hybrid zoom

Het laatste superfoefje, de 5x hybrid zoom. Uniek voor een smartphone is dat je heel ver weg heel dichtbij kunt halen. Dichterbij dan je ooit gewend was en zonder dat je foto korrelig wordt.