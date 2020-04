Laura viert vrijgezellenfeest op Zoom

Laura en Tim moesten vanwege corona hun bruiloft verplaatsen. De bruidsmeiden lieten het er niet bij zitten en organiseerden een virtueel vrijgezellenfeest.

Veel verloofden koppels hebben hun bruiloft moeten verzetten door de coronacrisis, met alle verdriet van dien. De vriendinnen van de Britse Laura Hinton vonden daar wat op, zo vertelt de toekomstige bruid op Metro UK.

„Ik vond het egoïstisch om nog over de bruiloft te stressen” zegt Laura, „maar toen stelden mijn zes bruidsdames voor om het vrijgezellenfeest via Zoom te doen.” Laura bedacht dat ze misschien maar het beste moest maken van een slecht situatie. „En wat is er anders te doen tijdens een lockdown?”

Prosecco op de stoep

En zo vond Laura’s virtuele vrijgezellenparty plaats op zaterdag. Een week van tevoren leverde de bruidsdame die dichtbij woonde een tas af voor haar deur. Daarin trof Laura een sluier aan, een sjerp met Bride to be erop, en een fles prosecco. „Die kon ik wel gebruiken” grapt Laura.

Even voelde het suf, maar toen Laura om acht uur inlogde, zag ze haar zestien beste vriendinnen. De eerste tien minuten waren onwennig. Sommige meiden hadden verbindingsproblemen. Anderen waren overbelicht. Gelukkig ging iedereen daar alleen maar harder van lachen.

Genânte verhalen delen

Laura’s bruidsdames stelde zich voor en deelden de meest grappige en gênante verhalen over Laura. „Daarna speelden we een spel. Mijn zus vertelde een verhaal over mij, en ik moest raden wie van de meiden dat aan haar had verteld. Mijn roemruchtigste, meest beschonken nachten kwamen voorbij. Zoal die keer dat ik zo dronken werd tijdens brunch dat ik vergeten was waar ik woonde en bij het verkeerde treinstation uitstapte.”

Laura had ondanks social distancing een gezellige nacht met haar bruidsmeiden

Raadde Laura van wie van haar vriendinnen het verhaal kwam, dan moesten de meiden drinken. Raadde ze het fout, dan moest ze zelf een shotje nemen. „Jammer genoeg heb ik een heel slecht geheugen…” zegt Laura.

Nog een flesje open

Hoewel ze slechts de fles prosecco wilden opmaken, bleek al snel dat er meer aan te pas moest komen. Haar verloofde Tim maakte daarom een van de vijf flessen open die Laura een paar weken eerder, in een vlaag van paniek, gekocht had.

„Om eerlijk te zijn kan ik me het einde van de nacht niet meer goed herinneren. Tegen middernacht waren er zes van ons over, we dansten en praatten. Of misschien was ik alleen over? Ik weet het niet meer.”

Dansen op de sofa

Uiteindelijk moest Tim haar overhalen te stoppen met dansen op de sofa – op hun huwelijksliedje – en haar in bed leggen. Tim woonde zelf ook een virtueel vrijgezellenfeest bij die avond, een met een Duits thema. Zijn eigen virtuele vrijgezellenfeest had hij het weekend ervoor gevierd.

De volgende ochtend werd Laura waker met een flinke kater. „Ik voelde me zeker niet fit, maar had toch een gigantische glimlach op mijn gezicht. Ik heb de hele dag in de tuin gelegen, mijn sjerp en sluier gedragen, en gemijmerd.”

Het was gek, zo’n Zoom-feest. Toch vond Laura het een memorabele nacht. „Het was hoe dan ook de opkikker die ik nodig had.”