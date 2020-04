142 'Jullie relatie mag niet stukgaan door deze kutcrisis!'

Maud is terug in Nederland na een maand lang in Thailand te zijn geweest. Tommy is niet te genieten omdat hij geen werk heeft en ook Maud heeft bar weinig te doen. Ze besluit zichzelf op te geven om les te geven en heeft een videocall met een wel heel knappe man die haar daarin begeleidt: Paulo. Als ze Jessie over Paolo vertelt, wordt haar vriendin boos: eerst wil ze dolgraag een trio en nu vertelt ze over weer een andere knappe man. Wat is er met haar aan de hand? Maud vindt dat Jessie overdrijft. Als ze even later stopt met videobellen staat Rochella opeens voor haar deur. En die ziet er heel slecht uit…

„Roch, wat is er met je aan de hand?”, roep ik geschrokken. „Je ziet eruit alsof er iemand dood is?!”

Nog voor ze een stap heeft binnengezet, begint Rochella te huilen. „Levi is weg. Hij heeft ons gewoon alleen gelaten in deze klote coronacrisis!” schreeuwt ze. Het lijkt alsof ze niet meer te houden is, zoveel tranen komen er. Geschrokken begeleid ik haar naar de keuken, waar ze plaatsneemt aan de tafel en haar gezicht in haar handen laat verdwijnen terwijl ze heftig snikt.

„Waarom is hij weggegaan? En wie is er nu bij Luca?!”, vraag ik geschrokken. Rochella begint alleen nog maar harder te huilen. Ik haat dit moment, want ik kan haar nu niet knuffelen, terwijl ik haar echt heel graag wil troosten. Om mezelf een houding te geven zet ik maar een kop thee. Als de waterkoker klaar is lijkt Rochella ook iets minder ‘te koken’, dus vraag ik nog een keer zachtjes waar Luca nu is.

Terwijl Rochella in haar theekopje roert, begint ze met horten en stoten te vertellen. „Luca is nu even bij mijn zus. Ik trek hem heel slecht. Hij is aan een stuk door aan het huilen en ik begrijp niet waarom. Ik probeer van alles: kruikjes, in bad doen, wandelen, zachtjes masseren… hij stopt gewoon niet met huilen. Levi werd er gek van en heeft gisteren gezegd dat hij niet meer langskomt tot dit ‘gedoe’ voorbij is. Maar nu laat hij mij alleen met Luca terwijl ik het ook echt niet meer trek! Ik wilde hem gisteren gewoon bijna slaan uit frustratie. Mijn eigen kindje… Dat kan toch niet. Ik ben echt een slechte moeder!”

„Nee joh, dat ben je niet!” roep ik en omdat ik haar niet kan omarmen sla ik op tafel om mijn punt duidelijk te maken. „Roch, iedereen zou in deze situatie gek worden van een huilbaby, dat begrijpen we allemaal. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is bijvoorbeeld ook gestegen heb ik gelezen. Dus dat Levi is vertrokken lijkt misschien zwak, maar we weten allemaal dat hij losse handjes heeft dus misschien is het maar beter zo.”

Even denk ik na. „Heb je al geprobeerd om hem geen zuivelproducten meer te voeren? Ik was vroeger zelf ook een huilbaby en het bleek dat ik niet goed tegen melk kon. Toen mijn moeder van voeding veranderde is het weggegaan. Misschien helpt het jou ook?”

Rochella kijkt me hoopvol aan. „Ja misschien wel. Dat ga ik proberen.” Ze veegt haar tranen weg en lijkt zichzelf een beetje te herpakken bij het idee dat er wellicht IETS is dat werkt. „Pff, ik zit er echt helemaal doorheen”, vervolgt ze. „Hoe trek jij deze crisis Maud? Hoe gaat het eigenlijk met Tommy. Ik kom ook zomaar binnengestormd met mijn drama zoals altijd. Hoe was Thailand?”

Het zijn allemaal vragen waar ik best even over na moet denken. Vond ik Thailand nou leuk of niet? En hoe gaat het met Tommy… tsja.

Ik begin Rochella te vertellen over de situatie die er ontstond in Thailand. Over het trio en dat Tommy sinds hij weet dat hij geen werk meer heeft voorlopig, echt niet te genieten is. En voor het eerst spreek ik uit dat ik best wel twijfel aan onze relatie op dit moment. „Ik wil gewoon geen vriend die alleen maar thuis zit te blowen, muziek luistert en boos is op het leven. Ik zou het zo leuk vinden als hij zijn creativiteit een beetje oppakt en aan de slag gaat. Desnoods gaat hij draaien voor een bejaardentehuis of iets dergelijks. Doe iets!”

„Nou Maud, dan ga je toch een middag met hem brainstormen?” oppert Rochella. „Zet gewoon een pot thee, leg pen en papier neer en zeg dat je hem wil helpen om zoveel mogelijk te doen in deze tijd waarin hij eigenlijk niks kan doen. Misschien kan hij YouTube-filmpjes opnemen over draaien, of inderdaad ergens op straat een feestje geven voor de ingang van een tehuis, zodat mensen op zo’n manier lol ervaren. Laat zien dat je hem helpt. Ik voel me nu dus heel erg in de steek gelaten omdat Levi dat niet doet. Jullie zijn zo’n leuk stel. Deze relatie mag niet stuk gaan door die kutcrisis!”

Ze heeft gelijk. Ik moet mijn relatie nu niet naar beneden praten omdat Tommy nu niet te genieten is. Het feit dat het bij Rochella ook even helemaal misgaat bevestigt voor mij dat iedereen het zwaar heeft op het moment.

Als ik mijn telefoon pak om een berichtje te sturen naar Tommy, zie ik dat ik twee gemiste oproepen heb van Paolo. Op Whatsapp heeft hij mij ook een berichtje gestuurd: ‘We zouden nog even een call doen toch?’.

Kut helemaal vergeten; ik zou inderdaad met Paolo bellen. Wederom voel ik een kriebel die ik ook bij Joris voelde. Ik probeer het gevoel te negeren en bel hem zenuwachtig op.

„Hey Maud”, hoor ik zijn vrolijke stem aan de andere kant. „Ik heb de eerste leerling voor je!”