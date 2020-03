137 Gadver, wat walg ik van mezelf

Maud haar trio wordt flink verknald, omdat een meisje hun komt waarschuwen dat seks in het openbaar strikt verboden is. Maud zou het graag afmaken, maar Tommy is niet zo enthousiast meer om het af te maken. Als ze 's avonds in bed ligt lijkt het er echter op dat iemand anders wel zin heeft om het triootje af te maken: Joris appt haar of ze zin heeft om buiten even een peukje te doen...

Man o man! Buiten een peukje doen met Joris?! Huh? Ik kan toch niet mijn knappe vriend verlaten om buiten een sigaretje te gaan doen met hem?

Ik lees zijn appje nog een keer en dan zoom ik in op zijn profielfoto. Zodra ik zijn ogen zie voel ik iets in mijn onderbuik. Zijn blik raakt me. Ik kan het niet eens beschrijven, maar godsamme: Joris doet iets met me. Ik kan niet peilen of het lust of misschien toch een beginnende verliefdheid is... Waarom wil ik zo graag met een jongen afspreken die ik nog geen week ken? En dat terwijl ik de knapste, liefste en leukste vriend naast mij in bed heb liggen!

Dit zou een soort honeymoon moeten worden voor Tommy en mij, maar op een of andere manier ben ik de laatste dagen meer bezig met Joris dan met Tommy.

Ik kijk naar Tommy. Die is in diepe slaap en aan het snurken. Zal hij het doorhebben als ik er tussenuit glip? 'Nee, Maud waar ben je mee bezig', zeg ik tegen mezelf. Ik ben klaarwakker en ik voel de spanning (of beter gezegd geilheid) door mijn lichaam stromen. In mijn wildste fantasie zou Joris uitnodigen op het balkon, een wijntje met hem drinken en dan hopen dat Tommy wakker zou worden. Zodat we verder konden maken waar we op het strand aan waren begonnen.

„Ik zou graag willen verder maken waar we aan zijn begonnen, maar het lijkt me niet echt verstandig.. Sorry.” App ik hem terug.

„Jammer.. ik zou je lippen wel weer willen proeven.” We appen razendsnel heen en weer en voor ik het weet krijg ik een foto van een naakte Joris toegestuurd. Ik stuur hem een foto terug van mezelf onder de lakens. Joris wil weten wat daar onder zit. Ach, een fotootje kan er wel vanaf toch? Hij zou me anders toch wel naakt hebben gezien.

Ik stuur hem een sexy foto toe waarbij mijn borsten duidelijk zichtbaar zijn. Mijn hoofd is uit beeld, maar als ik een tweede foto wil maken gaat het mis. Ineens gaat mijn flitser aan.. Wat is dit nou weer?! Van de schrik laat ik mijn telefoon op de grond vallen en net op dat moment wordt Tommy wakker.

„Maud, wat is er?" roept hij geschrokken. Ik fluister hem snel toe dat er niets aan de hand is, dat ik niet kon slapen en mijn telefoon zocht. „Doe je voorzichtig liefje,” mompelt hij terwijl hij zijn arm om mij heen slaat en weer verder in slaap valt.

Ik ben in een keer weer terug in de realiteit. Waar the f*ck was ik mee bezig? Ik pak mijn telefoon snel en app Joris dat ik moet slapen.

De volgende ochtend word ik wakker met de grootste kater ooit. Ik ben niet alleen misselijk van de hoeveelheid drank die ik heb gedronken gisteravond, maar ik walg ook een beetje van mezelf. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Hoezo heb ik Joris allerlei naaktfoto’s gestuurd?! Ik was gelukkig zo slim om ze via Snapchat te sturen en mijn hoofd was nergens zichtbaar, maar ik voel me onwijs schuldig tegenover Tommy.

Tommy zelf lijkt trouwens nergens erg in de te hebben. Hij is vrolijker dan ooit. „Jezus wat was dat een dikke avond! Het publiek ging helemaal los. Ik vond het zo leuk dat je dit avontuur met mij wil delen. Stiekem ben ik wel blij dat die meid ons gisteravond kwam waarschuwen, want ik wil jou voor geen goud met een ander delen!"

Ik slik en geef Tommy daarna een zoen. Hij moest eens weten.

Daarna ren ik naar de wc om over te geven. Gadver, wat walg ik van mezelf. Ik spring onder de douche en probeer letterlijk en figuurlijk dat nare gevoel van mijn af te spoelen.

Als ik onder de douche vandaan kom staat Tommy met mijn telefoon in zijn hand. Shit! Zou hij het door hebben? „Ik heb voor vandaag een boottour geboekt naar een ander eiland en dan kunnen we daar een paar nachten blijven slapen. We vertrekken rond 14.00 uur. Joris bleef je bellen, dus ik heb net maar opgenomen en afgesproken om zo nog even te gaan brunchen met zijn drieën. Dat is wel gezellig toch?

„Ja, tuurlijk,” mompel ik... What the fuck is hier aan de hand?

Tijdens de lunch krijg ik geen hap door mijn keel. Tegen Tommy en Joris lieg ik dat het heeft te maken met de cocktails. Tommy en Joris lijken nergens last van te hebben. Ook vinden ze het allerminst ongemakkelijk dat we gister bijna aan een trio zijn begonnen.

Als Tommy naar de wc is komt Joris dichterbij zitten, zijn hand legt hij onder mijn been en schuift hij steeds meer omhoog. Het is erg rustig in het restaurant, dus niemand die ons ziet. Joris zoent mij hartstochtelijke en fluistert dan in mijn oor hoe bijzonder hij mij vindt. Hij heeft „Je bent bijzonder Maud.. Mocht je je ooit bedenken, je weet mij te vinden.”

Net op dat moment komt Tommy aanlopen. „Zo jullie hebben het gezellig zeg!,” grapt hij, maar ik merk aan zijn toon dat dit een grapje met een steek onder water is. „Wat zitten jullie nou te smoezen?"