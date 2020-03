136 'Seks in het openbaar is hier streng verboden!'

Maud krijgt in Thailand onverwachts de kans om een trio te hebben met haar lover Tommy en de kersverse hottie die haar door haar rotstart in Thailand heen hielp, Joris. Het lijkt erop dat ook Tommy wel voor een avontuurtje in is, al geeft hij een beetje mixed signals af. Toch lijkt het dan echt te gaan gebeuren: beiden lopen met Maud mee naar een rustig plekje op het strand, waar ze beginnen met wat sensueel zoenwerk met zijn drietjes. Maar als het dreigt verder te gaan wordt het trio bruut onderbroken: ,,Stop! Stop hiermee!”

Jezus. Dit is echt het allerspannendste, geilste moment van 2019 en 2020 bij elkaar! Wie the f*ck haalt het in zijn hoofd om dit moment zo bruut te onderbreken? Ik kijk geschrokken de richting van het gegil op en ook Tommy en Joris kijken verbluft op. Er staat een meisje met blond haar en blauwe ogen; een huid zo bruin dat je zeker weet dat ze al heel lang op reis is.

„Sorry guys. Ik zag jullie gaan en ik wil jullie waarschuwen: seks in het openbaar is hier echt streng verboden. Ik heb er een boete voor gehad!” zegt het meisje verontschuldigend. We kijken elkaar even geschrokken aan. Ik heb geen idee wat ik moet zeggen en zit eigenlijk nog een beetje in het moment van schaamte dat we hier zo betrapt zijn. Maar met dit gewriemel aan beide kanten van twee mannen en de kusjes en strelingen over mijn hele lichaam kan ik toch moeilijk gaan verklaren dat we hier eigenlijk van plan waren om een potje te gaan klaverjassen.

Als ik naar het meisje kijk heb ik ook niet het idee dat ik hoef te ontkennen dat we hier seks wilden gaan hebben. Het lijkt haar namelijk geen moer te interesseren; ze wil alleen maar dat we niet in een Thaise cel belanden vanwege onze geile bui. „Just saying…” mompelt ze dan ook en daarna draait ze zich om en loopt ze weg.

We kijken elkaar aan en schateren het uit. „Nou, nice try Maudje”, lacht Tommy terwijl hij zijn kleding rechttrekt en een hand door zijn haar haalt. Joris moet grinniken maar doet verder niks. Beiden draaien ze zich om, om terug te lopen richting het feest, daar waar mijn kans op een trio met elke stap afneemt.

„Eh… is het anders een idee dat we het feestje afmaken op onze hotelkamer?” hoor ik mezelf er opeens uit flappen. Nu ik eenmaal in mijn hoofd heb dat dit gaat gebeuren, wil ik eigenlijk niet meer dat het NIET gebeurt. Dit lijkt net zo’n slechte droom waarin je de hele tijd op zoek bent naar iets en als je het vindt, dan word je opeens wakker. Ik wil dit gewoon echt een keer meemaken, verdomme!

„Nah, Maud voor mij is de lol er wel een beetje af als ik eerlijk ben”, mompelt Tommy. Ik probeer niet te teleurgesteld te kijken, om hem niet te beledigen. Ik ontwijk de blik van Joris daarom ook: die mag onder geen beding zien dat ik hier écht heel erg van baal en het liefst linea recta naar mijn hotelkamer zou rennen om me daar door deze twee hotties te laten nemen. Daarvoor in de plaats wandel ik achter Tommy aan, mompel ik iets van een ‘sorry, ik zie je morgen’ en zwaai ik achteloos met mijn hand om vooral te doen alsof het me helemaal niets interesseert allemaal.

Die nacht kan ik niet goed slapen. Op de een of andere manier blijft maar door mijn hoofd spoken dat ik een trio had kunnen hebben en vooral wát dat idee met mij doet kan ik niet loslaten. Waarom wil ik dit zo graag? Het is nog maar net aan met Tommy en ik heb alweer behoefte aan een ander. Wat bezielt je Maud? Ik draai me om en zie Tommy’s veel te knappe gezicht in het schemerlicht dat van buitenaf de hotelkamer in schijnt omdat het buiten alweer licht wordt. Tommy ademt zwaar. Die zit ergens in zijn tiende droom volgens mij. Even denk ik weer aan die paar seconden dat ik zowel zijn mond als die van Joris op mijn lichaam voelde. Ik laat mijn handen onder de dekens glijden. Als ik het dan niet echt mag meemaken, kan ik er tenminste over fantaseren…

Dan hoor ik mijn telefoon zoemen en zie ik het scherm oplichten. Ik pak mijn telefoon en voel het bloed direct naar mijn hoofd stijgen. Het is een berichtje van Joris: Hey Maudje, zin om buiten ff een peukie te doen? x