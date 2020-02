135 'Een trio met Tommy en Joris... ik wil dit'

Maud is dolblij nu ze eindelijk weer is herenigd met Tommy. De eerste dagen van haar trip in Thailand heeft ze doorgebracht met Joris. Hij zag haar huilend zitten op het vliegveld en sindsdien heeft hij haar onder zijn hoede genomen. Na een paar dagen ontdekt Maud dat ze Joris toch wel erg spannend vindt. Ze voelt een bepaalde chemie, maar is ondertussen ook verliefder dan ooit op Tommy. Maud nodigt hem uit voor een feest waar Tommy moet draaien. De chemie met Joris blijkt wederzijds te zijn, want al snel krijgt ze een appje terug. „Jazeker kom ik. En hopelijk niet alleen naar het feestje. Lijkt het je leuk om daarna nog iets met zijn drietjes te doen? En dan heb ik het niet over klaverjassen… Ik wil je Maud. Samen met die vriend van je. Peil eens of hij daarvoor in is? Want ik weet dat jij het ook wil.” Het erge is: hij heeft gelijk. Maud wil dit. Ze wil een trio met Tommy en Joris. Maar hoe gaat ze dit aanpakken?!

„Pff, het is buiten al iets 30 graden, maar hier krijg ik het dus nog warmer van. Een trio. Ik heb dat nog nooit gedaan.. maar voor alles is een eerste keer. Ik was altijd van mening dat je zoiets niet moet plannen. Het moet je overkomen en ja nu overkomt het mij. Of nouja het overvalt me… Maar ik wil dit. Ik wil een trio met Tommy én Joris. Wie had dat gedacht.."

Tommy moet al vroeg beginnen met draaien en daardoor is Maud het eerste alleen op het feest. Voordat ze Joris gaat zoeken gaat ze eerst maar even drankjes haal. Als ik met twee Moscow Mules’ in mijn handen van de bar richting de dj-booth wil lopen kijk ik recht in de ogen van Joris. En jeetje wat ziet hij er goed uit! De afgelopen dagen heb ik hem vooral gezien met een net-van-het-strand-look (en die was al niet verkeerd). Hij komt recht op me af lopen en geeft mij een kus op mijn mond! Ik schrik, maar tegelijkertijd voel ik kriebels in mijn buik. Normaal gesproken zou ik boos worden, maar die kus zorgt er alleen maar voor dat ik nog meer naar Joris verlang.

„Eh hi! Wat zie je er leuk uit..”, stamel ik. „Ik ga even drankjes naar Tommy brengen. Wil je ook wat?” Ik voel me een tikkeltje ongemakkelijk en ben eigenlijk bang dat Tommy ons heeft gezien.

Tommy is duidelijk in zijn element! Ik merk nu pas goed hoeveel energie hij van draaien krijgt. „Dit is toch fantastisch! Ik krijg gewoon betaald om op deze gruwelijk mooie plek te draaien en dan heb ik ook nog eens het mooiste meisje van de wereld naast mijn staan!”, schreeuwt Tommy terwijl hij mij vluchtig een kus geeft. Ik vind het mega sexy om Tommy zo te zien genieten. Shit, ik word steeds meer opgewonden en ik kan nog maar aan een ding denken.

Het lijkt wel alsof Tommy mijn gedachtes kan lezen. „Ik zag het wel hoor, die begroeting van Joris..” Zegt Tommy lachend. Ik loop rood aan en schiet gelijk in de verdediging. „Maak je niet druk Maud, het is een knappe jongen. We zijn op vakantie. Leef een beetje! Ga lekker dansen,” zegt hij terwijl hij zachtjes op mijn kont slaat.

Als ik terug naar Joris loop staat hij te dansen met een meisje, maar hij heeft direct oog voor mij! Poeh, het lijkt wel alsof ik in een aflevering van Temptation Island terecht ben gekomen.

Ik kan mijn gevoelens niet langer onder controle houden.. en loop terug naar Tommy om te peilen hoe hij tegenover een trio zou staan. Het idee zit nu in mijn hoofd en ik krijg het er niet meer uit. Ik ben te nieuwsgierig en wat heb ik te verliezen? Twee keer zoveel aandacht, alleen maar win-win.. „Tommy… Joris eh hij heeft laten weten dat hij mij of nou ja ons wel ziet zitten..” Tommy begint te lachen en legt uit dat hij mij met niemand gaat delen en dat hij al helemaal niet zit te wachten om met een jongen te zoenen. Om er aan toe te voegen: ,,Maar we zien wel hoe de avond loopt..” Pff, wat is dit nou weer voor een antwoord!?

Rond 03.00 uur is Tommy klaar met dansen en hij brengt de laatste uurtjes door met Joris en mij. Ik heb niets eens zoveel gedronken, maar ik voel me beter dan ook. Het lukt me eindelijk om alle stress van Nederland achter me te laten en ineens besef ik me dat ik op een f*cking tropisch eiland sta. Ik heb het leukste vriendje van de wereld en ook nog eens Joris achter mij aanlopen, muahaha.”

Niet veel later loop ik samen met Joris en Tommy naar een rustiger plekje. Dit is het moment ik voel het. Zodra we bij een verlaten strandhutje met strandbedjes zitten, duwt Tommy me tegen een muurtje en begint me langzaam te zoenen, terwijl Joris zijn handen op mijn heupen legt en zachtjes mijn nek begint te zoenen. Ik ben gek van verlangen en draai me om richting Joris. Ik voel aan beide kanten dat de mannen er zin in hebben en terwijl Tommy langzaam mijn jurkje losmaakt, begin ik uitgebreid met Joris te zoenen. En wow wat kan hij goed zoenen. Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet! Totdat ik ineens hoor: „Stop! Stop hiermee!”