Dit moet je weten over online daten: ins en outs

Stond online daten op jouw lijstje met goede voornemens voor 2020? Check dan hier de voordelen en de nadelen van daten via het wereldwijde web.

Nederlanders zijn een kei in het maken van goede voornemens. Beginnen met daten of het vinden van de liefde van je leven in het nieuwe jaar stond aan het begin van het jaar bij veel mensen hoog op het lijstje. Wil je ervoor zorgen dat je dergelijke plannen daadwerkelijk gaat ondernemen, dan is het tijd om je goede voornemens leuk te maken. Dat kan ook nu nog! Guess what: daten is hartstikke leuk, mits je een beetje op de hoogte bent van de ins en outs van de online datewereld. Om je een handje te helpen met het vinden van liefde in 2020 hebben we voordelen en nadelen van en tips voor online dating voor je verzameld.

Voordelen van online dating

Een van de grootste voordelen van online daten is het feit dat er ontzettend veel keuze is. Ga je een avondje stappen, dan is de kans groot dat je misschien één of twee mensen langs ziet lopen waarvan je denkt ‘goh, wat leuk’. In verhouding is dat niet veel. Log je een avondje in op je favoriete datingsite dan is de kans veel groter dat je iemand tegenkomt die precies in jouw zoekprofiel past. Waarom dat zo is? Heel simpel: er zijn veel meer mensen op een datingsite te vinden dan in de plaatselijke kroeg. Op die manier verruim je ook nog eens je sociale netwerk. Als er geen relatie in zit, dan is een nieuwe vriendschap wellicht ook meer dan welkom. Online daten biedt daardoor diverse nieuwe contacten voor eenieder die daarnaar op zoek is.

Ook heel fijn aan datingsites is dat wanneer je het lastig vindt om in real life een gesprek aan te knopen, een online ontmoeting kan helpen bij zo’n begin. Veel mensen vinden het namelijk makkelijker om online te ‘praten’ zonder dat ze daarbij direct face to face met iemand een gesprek moeten beginnen. Voor verlegen mensen is online dating dus perfect. Dat betekent overigens niet dat er alleen verlegen mensen op dergelijke websites te vinden zijn. Ook mensen die in hun dagelijks leven te weinig tijd hebben om bijvoorbeeld in de kroeg of ergens anders de liefde te vinden, zijn bij een datingprogramma aan het juiste adres. Ook wanneer je wel tijd hebt en niet verlegen bent, is online daten geschikt. Kortom: online daten past bij iedereen.

Nadelen van online daten

Naast de vele voordelen van online daten zijn er enkele nadelen te vinden. Naast de keuzestress door het eindeloze aanbod, wordt door veel mensen als nadeel ervaren dat je niet exact weet wie er ‘aan de andere kant’ met jou aan het praten is. Ook kunnen mensen gemakkelijker liegen via internet: zo wordt er weleens een leugentje om bestwil gemaakt over hoe iemand eruitziet. Mensen plaatsen bijvoorbeeld oude foto’s waar ze nog net iets minder zwaar waren of waar ze er op een andere manier totaal anders uitzien. In eerste instantie is dat natuurlijk niet erg, maar het is wel zo prettig en eerlijk om een actuele foto en actuele informatie te plaatsen. Zo weet de ander waar hij of zij aan toe is. Voeg hierbij ook complete informatie toe, zodat je profiel interessant en leuk is om aan te klikken. Hoewel je met online dating nooit 100 procent zeker weet of iemand de waarheid schrijft, kom je daar al gauw genoeg achter wanneer je wel of niet een klik met iemand hebt. Zolang je in ieder geval zelf eerlijk bent, heb je al een goed begin.

Kan in de papieren lopen

Een ander nadeel is dat je voor de betere datingwebsites geld moet betalen. Zo betaal je bij Pepper 102 euro per jaar en bij 4Match 155,40 euro per jaar. Uiteraard is dat niet heel vervelend wanneer je de liefde van je leven vindt, maar zo’n lidmaatschap kan in de papieren lopen bij een langdurig lidmaatschap. Daarom is het vergelijken van datingsites altijd aan te raden. Op die manier weet je het beste welke website bij jouw wensen past en wat je krijgt voor je geld. Ook zie je in een eenvoudig overzicht waar je het minste geld kwijt bent en waar je het meeste moet betalen voor een lidmaatschap. Hierbij zie je ook direct wat je ervoor terug krijgt. Kortom: vergelijk altijd meerdere datingsites met elkaar voordat je ergens een betaald lidmaatschap aangaat. Ga altijd voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Waar mensen zich vroeger vaak voor meerdere sites zouden aanmelden, is het vandaag de dag juist waardevoller om bij één goede datingsite te zitten. Op die manier vergroot je de kans dat je een platform vindt dat bij je past en waar je misschien wel je soulmate kunt vinden.