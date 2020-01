131 'Je moet normaal doen! Gedraag je als een moeder!'

Tommy heeft een dj-klus gekregen in Thailand en hij vroeg of Maud mee wilde. Maud twijfelde omdat haar ouders in scheiding liggen en ze er voor Rochella en Luca wil zijn. Maar uiteindelijk besluit ze dat ze toch even tijd voor haar zelf nodig heeft en gaat ze mee. Een maand Thailand, hoe vet is dat!! Ondertussen verloopt het contact met haar ouders niet zo goed. Haar broertje heeft haar vader al een paar keer dronken op de bank aangetroffen. Maud’s moeder zit ondertussen in haar midlife crisis en gaat constant uit. Ze heeft gevraagd of Maud zin had om samen te lunchen, maar dan blijkt haar moeder niet alleen te zijn. Ze heeft een man meegenomen en haar hand op zijn knie liggen en lacht als een klein kind dat net haar eerste speeltje gehad heeft, maar dan met zo'n geile blik dat ik er onpasselijk van word. Wtf is dit…

„Dit is Willem. We hebben elkaar leren kennen via Tinder. En hoe toevallig, twee dagen later kwamen we elkaar tegen bij een feest in club Panama..”

„WTF.. waar ben je mee bezig?!” Is het enige dat ik uit kan brengen. Ik weet niet wat ik erger vind, dat mijn moeder nu al op Tinder zit, haar taalgebruik of het feit dat ze elk weekend uit wilt gaan. Ik weet niet waar ik het zoeken moet.

„Mam, jij en papa zijn nog niet eens officieel uit elkaar en jij ligt al de met de eerste de beste Willem van Tinder te rampetampen?! En dan denk je dat ik er op zit te wachten om gezellig met hem te gaan lunchen? Waar ben je mee bezig!?” schreeuw ik uit! De mensen van het tafeltje naast me zitten me met grote ogen aan te kijken, maar dat kan mij niks schelen.

„Je moet normaal doen! Gedraag je als een moeder!”, de woorden floepen eruit voor dat ik er erg in heb. En dan stuif ik woedend naar buiten. Ik stoot twee koffiekopjes om, maar het kan me niks schelen.

Eenmaal buiten blijven de tranen over mijn wangen stromen. Waar is mijn moeder mee bezig? Mijn moeder op Tinder? Een halfjaar geleden waren zij en mijn vader nog gezellig samen op reis geweest. Hoe kan dit gebeuren? Huilend bel ik mijn broertje op. „Mama vroeg mij ook mee lunchen, maar ik had al een vaag vermoeden dat ze iets wilde mededelen. Dus ik heb afgezegd. Ik heb geen zin in dit gezeik Maud.” Ik kan niet peilen of mijn broertje zich nou groter voor doet of dat het hem ook daadwerkelijk niets kan boeien.„Ik maak me eerlijk gezegd meer zorgen om papa. Ik heb hem in al die jaren nog nooit zoveel zien drinken,” zegt hij.

Mijn broertje en ik besluiten om de komende week bij hem te gaan slapen, zodat we een oogje in het zeil kunnen houden. De rest van de week ben ik vooral keihard aan het studeren, dingen aan het regelen voor Thailand en tussendoor probeer ik bij Rochella langs te gaan. Luca groeit als een gek en volgens Rochella heeft hij de hele dag honger. Lees: Rochella is continue bezig om hem borstvoeding te geven. „Ik hou geen borsten meer over en mijn buik is ook nog steeds hartstikke bol. Ik heb laatst zitten kijken voor zo’n mummy make-over en misschien laat ik dat wel doen. Alles even strak trekken. Levi wilde het wel betalen zei hij,” roept Rochella. Ik spreek Rochella aan en leg haar uit dat ze gek is. Ze is nog geen twee maanden geleden bevallen en ze maakt zich nu al druk over hoe ze eruit ziet.

Het zou me niks verbazen als Levi hierop heeft lopen aandringen. Levi heb ik al een week niet gezien trouwens. Elke keer als ik bij Rochella langs ga is hij net de deur uit. Die jongen is slim genoeg en ik weet zeker dat hij mij expres probeert te ontlopen.

Zondagochtend zouden we eindelijk richting Bangkok vliegen. Onze vlucht was al vroeg en daarom namen we vanaf mijn huis een Uber. Ik werd wakker met een onstuimig gevoel en buikpijn. Ik weet niet of het door de spanning kwam of het feit dat ik ongesteld moet worden, maar ik voelde mij niet lekker. Volgens Tommy was het heel logisch dat ik een beetje zenuwachtig was voor zo’n verre vlucht, maar zou alles goed komen als we eenmaal op het strand lagen.

De rit naar Schiphol verliep soepel en ook het inchecken ging snel. Bij de douane ging het alleen helemaal mis. Tommy zijn paspoort bleek niet meer geldig te zijn en hij kon daarom niet mee. Een noodpaspoort aanvragen kan alleen op doordeweekse dagen. We hadden amper tijd om te overleggen en zo komt het dat ik nu moederziel alleen in het vliegtuig zit. Tommy heeft beloofd om zo snel mogelijk een nieuw paspoort te regelen en een nieuw ticket te boeken.. Maar ik heb geen idee hoe lang dat nog kan gaan duren.. Straks ben ik een maand lang alleen in Thailand?! Waar ben ik aan begonnen?