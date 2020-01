129 'Ben je echt zo'n stomme idioot?'

Mauds moeder stond vlak voor kerst opeens op de stoep met een weekendtas. Na dikke ruzie met de vader van Maud wilde ze niet meer bij hem slapen. De dagen daarna heeft ze zich gedragen als een losgeslagen puber en haar vader lag dronken op de bank. Levi is inmiddels ingetrokken bij Rochella en ook dat zit Maud toch niet helemaal lekker. Als klap op de vuurpijl sliep Maud tijdens Oud&Nieuw door alles heen. Ze wilde een discodutje doen, maar haar telefoon was uitgevallen en ze is overal door heen geslapen. Ze had meer dan 40 gemiste oproepen en een mega ruzie met Tommy. Hij had al haar plannen voor haar afgezegd en vervolgens heeft Maud hem laten zitten. En in het nieuwe jaar hebben ze elkaar dus nog niet eens gezien, laat staan dat ze elkaar gesproken hebben. Totdat Tommy dus ineens belt met een ernstige mededeling: „Maud… Ik denk er de hele tijd over na en…”.

Mijn ouders die in scheiding liggen en zich allebei als onhandelbare pubers gedragen, een vriendin die net bevallen is terwijl haar ‘vriend’ met andere vrouwen af spreekt, ik kan het er niet bij hebben dat Tommy het straks ook nog uit gaat maken!

Het is nou niet zo dat mijn leven de afgelopen maanden lekker op rolletjes heeft gelopen. Een ex met een coke-verslaving die voor mijn neus vreemdging, een vriendin die zwanger is geraakt van een drugsdealer en mijn ouders die na tig jaar hebben besloten om te gaan scheiden. Tommy heeft mij de afgelopen maanden overal door heen gesloopt en door mede door mijn verliefdheid zat ik de afgelopen tijd gelukkig ook vaak genoeg op een roze wolk!

En zal je net zien begin het 2020 straks ook zonder vriend. In mijn hoofd heb ik het einde van deze drama film al geschreven, totdat ik Tommy hoor zeggen: „Maud, ben je er nog?”

„Ja! Tuurlijk, sorry wat is er liefje?”, zeg ik met een bevende stem.

„Nou, ik moet je iets zeggen of eigenlijk moet ik je iets vragen.” Ik merk dat Tommy boos is. Ik geef hem geen ongelijk, maar ik voel de tranen alweer op komen. Gelukkig kan hij mij niet zien.

,,Ik heb de afgelopen dagen heel veel nagedacht. Maud, ik ben echt gek op je, ik ben stapelverliefd op je en ik hou van je…”

Pfff. „Hallelujah!” Schreeuw ik uit. „Dus je gaat het niet uitmaken?”

„Heh, uitmaken? Ik!? Wtf heb je het over!?” Ik merk aan zijn stem dat Tommy nu echt boos begint te worden.

„Maar Maud, ik weet niet of ik je kan vertrouwen.. Het zit mij niet lekker. Ik geloof gewoon niet dat je met oud&nieuw echt overal door heen bent geslapen. Ben je echt zo’n stomme idioot die dat doet? Ik vind het maar een raar verhaal! Bizar eigenlijk. Heb je soms een ander? Heb je met iemand anders oud&nieuw gevierd? Ik heb liever dan dat je het dan gewoon zegt!”

Ik voel een enorme opluchting en van de schrik moet ik gewoon lachen. ,,Wat is er precies zo grappig? Ik ben bloedserieus en mocht het zo zijn, dan heb ik liever dat je het nu zegt?” gaat Tommy verder.

„Schat, rustig. Er is niemand anders! Echt niet! Ik ben inderdaad gewoon zo’n idioot die uren kan slapen, als zou er een orkest naast me staan dan slaap ik daar nog door heen! Ik heb ooit zelfs een keer 18 uur achter elkaar geslapen, mijn ouders wilde toen bijna 112 bellen omdat ik maar niet wakker kon worden.”

Ik heb moeten lullen als brugman, maar uiteindelijk geloofde Tommy mijn verhaal. Meneer was nog steeds gepikeerd en moe en wilde vroeg slapen. Die avond ben ik zelf ook als een blok in slaap gevallen, want ondanks dat ik heel oud&nieuw heb geslapen, ben ik nog steeds non-stop moe. De rest van de dagen voelde ik mij een soort moeder Theresa. Bij Rochella langs om te helpen met het verschonen van poepluiers, bij mijn vader langs om te checken of hij van de alcohol weg blijft en mijn moeder lijkt vooral alleen maar met zichzelf bezig. Ze is compleet de weg kwijt. Van de week vroeg ze zelfs wat nou ‘the place to be is in Amsterdam om eens flink los te gaan’. Ik heb haar de naam van een bejaarden café gegeven. Straks kan ik haar nog opgeven voor 'Hotter than my Daughter'.

Zaterdagavond was het eindelijk tijd om Tommy weer te zien. Ik had van tevoren alweer een zenuwachtig gevoel, want hij moest ook nu weer iets belangrijks vertellen. Ik had lekker sushi gehaald en toen we eindelijk met een wijntje (daag ‘dry january’) op de bank lagen kwam het hoge woord eruit. Tommy is gevraagd voor een supergave dj-klus in Bangkok! ,,Dit moet je doen! Ook al krijg je er niet eens voor betaald, je moet gaan!” riep ik uit. Ik zou nu nergens liever willen zijn dan in een zonnig land.

„Ja, ik krijg ervoor betaald en ik zat eraan te denken om er nog een maandje Thailand aan vast te plakken. En aangezien jij volgens mij wel wat vakantie en rust kunt gebruiken.. Heb je zin om met mij mee te gaan?”

Een maand Thailand! Wat geweldig! Strand, zon, cocktails, lekker eten, massages, een maand geen gezeur, een maand samen zijn met Tommy! Ja, ik wil! Ik kan mij niets beters bedenken. Met mijn studie zou het wel lukken. Ik mis een paar colleges maar die kan ik online ook terugkijken. Maar wat doe ik met alle mensen hier. Ik kan toch niet zo maar ontsnappen en mijn ouders en broertje een maand lang achterlaten? En Rochella en Luca? Wat moet ik nou doen!?