Experts vertellen: Doe dit niet op je eerste date

Hoop je voor de kerst toch nog iemand te vinden om tegenaan te kruipen? Swipe er maar op los en scoor die date, er zijn namelijk zes gouden tips voor die eerste date.

Sommige dingen moet je namelijk vooral niet doen tijdens je eerste date met de mogelijke liefde van je leven. Het is vaak zat al niet makkelijk dus hierbij worden alvast de eerste plooien gladgestreken.

Geef niet op

De Britse krant The Independent ging op onderzoek uit met psychologen en kwam tot een aantal conclusies die we ergens al wel zagen aankomen. Zo moet je het namelijk niet na een kwartier al opgeven. Soms komt de date een beetje stroef op gang en vraag je jezelf na een kwartier af waar je nu eigenlijk aan begonnen bent. Het gesprek op Tinder was zo leuk, of toen jullie elkaar leerden kennen in de kroeg was het fantastisch. Maar nu valt het stil.

Het is verleidelijk om je drankje achterover te gooien, de rekening te vragen en de rest van je avond anders te spenderen dan je van plan was. Psycholoog Madeleine Mason Roantree vertelt dat dit echt héél erg gemeen is. „Behalve als je écht een noodgeval hebt.” Ze noemt het verbazingwekkend dat mensen ‘ghosting’ - gewoonweg nooit meer wat laten horen - gebruiken om iemand iets duidelijk te maken. En laten we wel wezen: na een kwartier verdwijnen de zenuwen misschien vanzelf en wordt het wél leuk.

Geen kritiek

Het boek The Game mag ook de prullenbak in. In het boek worden mannen aangemoedigd kritiek te leveren op een vrouw, om haar op die manier te verleiden. Het boek van pickup-artiest Neil Strauss lag al regelmatig onder vuur. Nu bevestigt de psychologe het nog maar eens: je date kapot maken om hem of haar te verleiden werkt niet. „Het gaat altijd mis als er uiteindelijk wel een lange relatie uitkomt.”

Toekomstgericht

Er zijn twee gespreksonderwerpen waar je ver vandaan moet blijven: de toekomst en het sollicitatiegesprek. Natuurlijk is het interessant om te weten te komen wat iemand de 40 (of meer, of minder) werkuren van zijn of haar week aan besteedt. Maar pas op dat je er geen sollicitatiegesprek van maakt waarin je vragen stelt als ‘waar zie je jezelf over tien jaar’. Die toekomst is sowieso verstandig om nog even te laten zitten. Uiteindelijk zit je - doorgaans dan - met een compleet vreemde aan tafel. Dus of nu nog een partner zoeken voor kerst écht een heel goed idee is..?