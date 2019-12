127 Waarom moeten mensen toch altijd zoveel liegen en bedriegen?

Rochella is bevallen van Luca en Maud is op slag verliefd op de kleine spruit. Levi lijkt zich te ontpoppen als een ware vader, maar spreekt ondertussen wel met een mysterieuze vrouw af voor het ziekenhuis (een uur na de bevalling). Als Maud na een lange dag eindelijk thuiskomt staat haar moeder ineens op de stoep. Haar moeder heeft een weekendtas in haar handen: „Ik ben het helemaal zat bij je vader Maud. We hebben ruzie gehad en ik kan gewoon niet meer met die man in één ruimte zijn. Mag ik alsjeblieft de komende tijd even bij jou logeren?”

Pfff, wie had dat gedacht, dat mijn moeder op haar 52e nog bij mij zou aankloppen om in mijn studentenkamer te slapen. Mijn emoties lopen over, aan de ene kant stroom ik over van liefde van Luca, aan de andere kant brokkelt mijn hart langzaam af door de scheiding van mijn ouders.

Kerst anders dan anders

Kerst was dit jaar voor het eerst in mijn leven heel anders dan anders. Normaal gesproken vieren we kerst traditioneel met ons gezin. Op eerste kerstdag gaan we altijd met het hele gezin naar mijn oma en op tweede kerstdag komt de familie van mijn vader naar ons.

Dit jaar heb ik op kerstavond met mijn moeder lekker gekaasfonduud en daarna hebben we zitten snotteren bij de kerstspecial van All You Need is Love. Tommy vroeg nog of ik bij hem wilde slapen, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om mijn moeder alleen t laten. Eerste kerstdag zijn we net zoals altijd wel gewoon naar mijn oma gegaan. En mijn vader? Die was zogenaamd ziek. Mijn moeder ontpopte zich als een ware actrice. ,,Ja, hij heef het zwaar te pakken. Hij kotst alles onder, dus hij kon beter thuis blijven.” Iedereen geloofde haar en ik moest maar net doen alsof er niks aan de hand was. Ik ben dat gelieg en bedrieg zo zat. Waarom kan iedereen niet gewoon eerlijk zijn!?

Tweede kerstdag heb ik in ons ouderlijk huis met mijn broertje, zijn vriendin en mijn vader geluncht. Mijn moeder bleef alleen bij mij thuis. Ik kreeg geen hap door mijn keel, want kerst vieren zonder mijn moeder voelt niet als kerst. Mijn vader is al net zo goed in het ontwijken en vermijden. Elke keer als ik het onderwerp ‘scheiding’ wilde aansnijden kwam hij met zijn credo: ,,Het is kerst, laten we het vooral gezellig houden.” 's Avonds ben ik met Tommy uiteten geweest bij Pompstation in Amsterdam. Hij had eigenlijk gevraagd of ik mee wilde naar zijn familie, maar ik vond het daar nog erg vroeg voor en ik wilde graag bij mijn ouders zijn. Na ons etentje zijn we met een hele groep uit geweest. Ik heb op een avond meer gedronken dan dat ik normaal in een maand doe, maar het was heerlijk om een avondje zorgeloos te kunnen dansen en los te kunnen gaan.

Mysterieuze vrouw

Derde kerstdag bracht ik door bij Rochelle, Luca én Levi. Samen met Luca slaapt ze de komende weken in het huis van haar ouders. Wonderbaarlijk genoeg kwam Levi met het idee om de eerste week ook bij Rochelle en Levi in te trekken. Volgens hem is dat beter voor de band en heeft een baby allebei zijn ouders nodig. Zijn praatjes klinken te mooi om waar te zijn en het zou mij niks verbazen als hij zelf gewoon even geen onderdak heeft. Dan komt deze tijdelijke woning en gratis eten hem gewoon heel goed uit.

De afgelopen dagen heb ik op social media een speurtocht gehouden naar die mysterieuze vrouw in de auto, maar tot nu toe heb ik nog weinig resultaat. Levi zijn laatste post dateert uit nov 2017. Ik heb al zijn 565 volgers een voor een gecheckt en ik heb drie potentiele vrouwen gevonden die het kunnen zijn. Alle drie hebben ze hun profiel afgeschermd dus heel ver kom ik niet.

Levi deed de hele middag superaardig en dat maakte het alleen nog maar mysterieuzer. Luca is gelukkig superzoet en rustig en met Rochelle gaat het ondanks haar zware bevalling ook heel goed. Ze is alleen 24/7 moe en slaapt gemiddeld 3 (!) uur per nacht.

Boos en verdrietig

De rest van de dagen heb ik mij vooral heel verdrietig, opgejaagd en boos gevoeld. Ik heb sowieso een hekel aan het einde van het jaar en ik merk dat ik eigenlijk boos ben op allebei mijn ouders. Mijn moeder is inmiddels ‘verhuisd’ naar mijn oma, dus ik heb mijn huisje weer terug, maar leuk is anders.

Ondertussen zijn mijn oud & nieuw plannen nog steeds niet duidelijk. Tommy heeft gevraagd of ik met hem mee ga naar Antwerpen, hij moet daar draaien op een feest en mag daarna een paar nachten blijven slapen in een luxe hotel. Een paar vrienden van Tommy gaan ook richting België en Jessie had ook wel zin om mee te gaan. Eigenlijk wil ik niet liever dan een paar dagen weg gaan, maar aan de andere kant wil ik mijn vader niet alleen laten. Mijn broertje gaat met zijn vriendin naar Parijs en mijn moeder viert het met haar moeder en nog wat andere vrienden, maar zoals het er nu voor staat is mijn vader alleen. En dan heeft Rochella ook nog eens gevraagd of ik zin had om gezellig bij haar te slapen met de jaarwisseling.. argh wat moet ik nou doen?