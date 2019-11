121 Ik ben veranderd in een stalker!

Maud heeft te horen gekregen dat haar ouders gaan scheiden en dat doet haar geen goed. Ze heeft haar tentamens verknald (wat meer door Rochella en Levi komt), ze slaapt amper en studeren lukt niet. Ze is boos op haar ouders en eerlijk gezegd ook op Rochella. Het enige wat goed gaat is sporten, shoppen en chillen met Tommy. Ze hebben net een ultra romantisch weekendje weg achter de rug en tijdens een stomende nacht komen de woorden eruit. „Ik hou van je", zegt Tommy tegen haar. Eenmaal thuis besluit Maud om haar moeder maar weer eens te bellen. Ze is toch wel benieuwd naar de oorzaak van de scheiding. Maar of dat belletje nou zo’n goed idee was? Haar moeder heeft een nieuws, slecht nieuws. „Je vader is vreemdgegaan met een collega van zijn werk."

„Wat?? Ik geloof het niet!! Dat kan niet! Hoe weet je dat?” Ik begin te schreeuwen en voel de tranen opkomen. En dan is die betonnen blok in mijn buik in een keer weer aanwezig. Bam! Mijn vader die is vreemdgegaan? Ik geloof het gewoon niet!

„Wie is die collega dan? En hoe weet je dit zo zeker? Papa komt altijd na werk gelijk naar huis. Mam, weet je het echt zeker?” Ik bestook mijn moeder met een vragenvuur, maar ik merk dat ze begint te hakkelen en ik denk dat ze zelf ook nog geen antwoorden heeft.

„Weet je mam, ik kan dit gesprek zo niet voeren. Ik moet slapen en jij ook. Ben je morgenmiddag vrij? Dan kom ik naar jullie toe. Wij moeten praten.” Daarna hang ik op en bel ik snikkend Tommy op. Hij weet mij gerust te stellen en alhoewel ik eerst het liefst mijn vader had bestookt met berichtjes, weet Tommy mij er toch van te weerhouden om mijn vader lastig te vallen met haat-appjes.

De rest van de week heb ik bijna alleen maar nachtmerries. De ene nacht droom ik over mijn vader die ineens in het buitenland is gaan wonen, een andere nacht droom ik dat allemaal appjes krijg van vrouwen die stuk voor zijn stuk zijn vreemdgegaan met Tommy en in een volgende droom ben ik in eens met Jelle getrouwd en werk ik als drugsdealer!? Het gesprek met mijn ouders heeft mij flink geraakt, dat is zeker.

Mijn vader is inderdaad vreemdgegaan. Hij heeft intensief contact gehad met een collega. Ze zijn een paar keer uiteten geweest en hebben ook gezoend. Volgens mijn vader is het daarbij gebleven, maar mijn moeder vertrouwd het niet. Mijn moeder is erachter gekomen via de telefoon van mijn vader. Hoe stom kan je zijn?

Ik weet eigenlijk niet wat ik moet geloven. Mijn vader is de meest betrouwbare man die ik ken. Hij is zo puur, lief en hij liegt nooit. Ik kan gewoon niet voorstellen dat hij mijn moeder dit zou willen aan doen. Ik heb hem zelf nog niet gesproken, maar samen met mijn broertje hebben we een interventie gepland.

Ik merk dat het vreemdgaan van mijn vader mij dieper raakt dan ik had gedacht. Het doet mij weer herinneren aan de klote-actie van Jelle. Ook al ben ik smoorverliefd op Tommy, het vreemdgaan zit nog steeds diep. Op een of andere manier ben ik een stuk jaloerser geworden. Ik voel me net een stalker! De nachten dat ik niet kon slapen heb ik gebruikt om Tommy zijn social media grondig te door zoeken en het valt mij nu pas op door hoeveel vrouwen hij gevolgd wordt. Onder mijn foto staan inmiddels ook honderden reacties van voornamelijk modellen. Mijn duim maakt overuren en ik ben soort roofdier die op zoek is naar een prooi. Ineens ben ik er van overtuigd dat Tommy ook vreemdgaat.

Ene Sharon springt er bovenuit, voordat ik er erg in heb spendeer ik een halfuur op haar Instagram. Ze noemt zichzelf 'actrice, model, danseres, dreamer, fitgirl en worldchanger'. Bla bla, hoe kan je zo zijn? Gadverdamme! Ik weet zeker dat haar borsten en lippen nep zijn, net zoals al haar foto’s. Het irritante is dat Tommy al haar foto’s heeft geliked en zij heeft ook al Tommy zijn foto’s geliked, behalve de foto van mij. Op een of andere manier zit het mij niet lekker. Maar volgens Jessie zie ik spoken en ben ik mezelf gek aan het maken. Dit klotegevoel komt gewoon door de acties van Jelle en ik weet wel dat het oneerlijk is om Tommy eropaf te rekenen, maar het blijft moeilijk.

De rest van de week heb ik het gelukkig superdruk met studeren, sporten en het voorbereiden van Rochella’s babyshower. Ik heb verder niet heel veel behoefte aan sociaal contact. Het liefst zou ik een lange winterslaap houden, of gewoon een maand lang naar het buitenland gaan. Zon, strand, cocktails, beetje op het strand liggen, lang leve de lol. Voor de grap zet ik een ticketalert aan, elke keer als er tickets van onder de 400 euro naar Bali of Thailand online zijn krijg ik een melding.

Rochella heeft gezegd dat ze geen contact meer heeft met Levi, maar ook dat vind ik moeilijk te geloven. Ik had de babyshower graag bij de ouders van Rochella willen vieren, of anders gezellig bij Zoë en Rochella thuis. Desnoods gewoon bij mij aan de keukentafel. Maar Zoë wilde het per se vieren in een café.

En zo zaten we zondagmiddag met een klein clubje te wachten in Bar Botanique. Ik had Rochella met een smoes naar deze hotspot gelokt en als ze het restaurant binnen komt lopen. Maar als mijn hoogzwangere vriendin het restaurant binnen komt lopen weet ik niet wie er voor een grotere verrassing staat.. ik of Rochella. Wie heeft ze nou in hemelsnaam weer mee genomen!?!?..