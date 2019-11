119 Als ik in de auto stap krijg ik gelijk een blinddoek om

Maud heeft een fantastische ADE gehad en al dat feesten deed haar de rotsituatie met Rochella en Levi even vergeten. Als toetje heeft ze ook nog stomende seks met Tommy gehad. Maar dat gelukkige gevoel werd snel overschaduwd door verdriet en onbegrip.. Haar moeder vroeg haar voor een etentje en toen kwam ineens als donderslag bij heldere hemel het nieuws dat haar ouders gaan scheiden! Maud heeft al die tijd niets doorgehad, ze voelt zich ontzettend klote en heeft zich in tijden niet zo eenzaam gevoeld.

Als ik thuis ben bel ik mijn broertje. Ik heb geen idee of Max al op de hoogte is van de situatie van mijn ouders, maar anders wordt het tijd om hem in te lichten. Hij neemt uiteraard niet op. Ik app hem of hij deze week nog tijd heeft om samen te lunchen, misschien is het ook beter om face to face af te spreken. Daarna val ik als een blok in slaap.

De rest van de week verloopt niet veel beter. Ik heb mijn tentamenuitslagen terug en die zijn niet best. Van de vier tentamens heb ik er twee niet gehaald. De oorzaak weet ik waarschijnlijk wel, ik was veel te veel afgeleid door de situatie rondom Levi en Rochella. Ik heb die nachten amper geslapen en van studeren kwam al helemaal weinig. Ondertussen blijft mijn moeder mij maar bellen, net zoals Zoë, maar ik heb niet de kracht en de energie om hun telefoontjes op te nemen. Ik ben nog steeds boos op mijn moeder en heb haar voorlopig niks te melden.

En ik moet eerlijk zeggen dat ik ergens ook boos ben op Rochella, ik weet dat het oneerlijk is. Maar ze blijft telkens dezelfde stomme fouten maken en op een of andere manier vind ik het makkelijk om haar situatie te schuld te geven van mijn slechte tentamen resultaten. Ik app Rochella elke dag omdat ik benieuwd ben hoe het met haar gaat, maar over Levi laat ze wederom weinig los en ook dat irriteert me.

Het enige wat mij deze week wel goed af gaat is sporten en shoppen. Voor het eerst sinds tijden heb ik het gevoel dat ik niet voor niets voor de sportschool betaal. Ik ga elke ochtend braaf na een lesje, van boksen tot yoga en bodypump. In de zomer heb ik veel gewerkt en daardoor heb ik nu nog lekker wat geld over. Of nouja ik had wat geld over. Van dat extra bedrag is weinig meer over, maar mijn kast is wel gevuld met een nieuwe herfstgarderobe en wat sexy lingerie setjes. Tommy heeft een verrassing voor mij gepland dit weekend en ik ben hem al de hele week gek aan het maken met sexy foto’s.

Vrijdagavond is het dan eindelijk zover. Ik ben naar de kapper geweest, naar de schoonheidsspecialiste en net op het moment dat ik mijn nieuwe zwarte leren rokje aantrek krijg ik een appje van Tommy. „Over 30 minuten staat er vervoer voor je klaar.”

Tommy komt aanrijden in een zwart Range Rover en als ik in stap krijg ik direct een blinddoek om. Lekker dan heb ik net 20 minuten aan mijn Smokey Eyes gewerkt, mag ik vervolgens een uur lang met een blinddoek op mijn kop zitten. Nu kan ik er inmiddels wel om lachen, maar op dat moment vond ik het vooral irritant.

Tommy heeft me meegenomen naar Antwerpen, waar we eerst uitgebreid hebben gedineerd bij een sjiek restaurant. We begonnen met prosecco, daarna volgde ontelbare cocktails. Ik weet niet of het aan de hoeveelheid alcohol lag of de gezellige gesprekken, maar ik heb geen moment aan de scheiding van mijn ouders, slechte tentamenresultaten of aan de crisissituatie van Rochella gedacht. Zelfs mijn telefoon heb ik de avond niet aangeraakt. En als ik hem oppak om een foto te maken, zie ik dat mijn telefoon is ontploft. Ik heb tientallen appjes en Instagram-berichtjes en al snel blijkt waarom. Tommy heeft sneaky een foto van mij gemaakt toen ik een slok nam van mijn cocktail en die foto heeft hij op Instagram geplaatst. De foto is best goed gelukt, maar ik schrik een beetje van de tekst: Er staat een hartjes emoij gevolgd door ‘you’. Hardop zeg ik: „Love you..” Tommy hoort het en kijkt verschrikt op. „Ja, nee je moet het niet zo serieus nemen. Of nouja nee shit je moet het wel serieus nemen. Ik vind je echt echt heel leuk Maud. Maar het klinkt misschien wat gek nu je het zo hardop zegt..”

Het moment wordt direct verstoord door de ober: „Kan ik nog wat te drinken voor u inschenken?” ,,Nee mogen we de rekening?" zeg ik stellig!

Ik heb niet voor niets tientallen euro’s aan nieuwe lingerie uitgegeven, ik heb zin om de jacuzzi van ons hotel te testen. „Kom Tom, ik heb ook nog een verrassing voor jou.” Bij het inchecken heb ik aan de receptie gevraagd of ze onze kamer konden decoreren met rozenblaadjes. Ik zou tien minuten van tevoren een appje sturen en zij zouden dan alvast het bad laten vollopen.

Als twee verliefde pubers lopen we hand in hand richting ons hotel, ondertussen stoppen we een paar keer en staan we midden op de Meir te zoenen. Er hangt liefde of beter gezegd seks in de lucht en we kunnen allebei niet wachten om elkaar te bespringen.

Onze timing is perfect want als we aankomen in het hotel is het bad net vol gelopen. Tommy ontkurkt een fles champagne en ik kleed me langzaam uit. Als ik mijn lingerie voor hem sta pakt Tommy liefdevol mijn hoofd vast. „Lieve Maud, ik was eigenlijk wel serieus ik wil je wat zeggen.. Ik hou van je…”