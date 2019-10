116 Ik zit met een probleem: Tommy en zijn jongeheer

Als Maud iets met Rochella aan het drinken is en haar verhaal over de slechte seks met Tommy wil spuien, gaat het helemaal mis: Rochella blijkt weer met Levi om te gaan en ze wordt woest als Maud daar boos op reageert. Het blijkt dat Rochella vindt dat Maud zich druk maakt om niks (slechte seks is toch niet niks?!) terwijl zij met een bolle buik loopt, geen geld en geen huis heeft. Ze vindt het fijn als Levi haar zou helpen zegt ze, maar Maud verdenkt haar er van dat ze weer drugs dealt. Als ze Zoë, de zus van Rochella wil contacten komen haar berichten niet aan. En als ze na een rondje hardlopen haar veters voor haar deur aan het strikken is, staat er plots iemand voor haar neus die ze totaal niet verwacht had...

Het is Zoë! Ze kijkt me aan en direct voel ik dat het niet bepaald goed met haar gaat. Ze ziet bleek, draagt geen make-up en ze kijkt moedeloos. ,,Wat doe jij nou hier?!" roep ik geschrokken. Ik sta op en geef haar een knuffel. Zoë begint direct te snikken. ,,Ik wilde eigenlijk even met je praten" piept ze een paar seconden later. ,,Het gaat volgens mij niet zo goed met Rochella en ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. Volgens mij heeft ze weer contact met Levi!"

Ik vertel Zoë dat ik haar vermoeden kan bevestigen en dat ik me ook zorgen maak. Sterker nog: dat ik haar net geappt heb omdat ik met haar wilde praten. ,,Je komt dus als geroepen!" zeg ik opgelucht en ik begeleid haar naar binnen. Ik zet theewater op, snijd wat gember en ga samen met Zoë aan tafel zitten. Die begint al snel met een waterval aan zorgen om haar zusje. Dat Levi in haar leven echt alleen maar narigheid heeft gebracht, dat ze zwanger is maar niet goed eet. Dat ze merkt dat Rochella de laatste tijd weer geld heeft, maar ze geen idee heeft waar ze dat vandaan haalt en als klap op de vuurpijl: dat ze enorme ruzie heeft gehad met haar zusje toen ze erover begon en die halsoverkop met alle spullen vertrokken is.

Het is me nu nog duidelijker: Rochella is weer in de ban van Levi en wellicht heeft ze ook haar carrière als drugsdealer weer opgepakt. Dit moet toch anders kunnen?! ,,Kunnen we niet forceren dat ze wordt opgenomen in een Blijf Van Mijn Lijf-huis? Dat ze wellicht psychische hulp krijgt waardoor ze begrijpt dat iemand als Levi haar alleen maar verwoest. Ze snapt zelf niet dat er licht aan het einde van de tunnel is. Als ze straks is bevallen kan ze weer werken, dan zijn er allerlei subsidies en dergelijke die haar helpen om het allemaal te fiksen!" roep ik boos.

Zoë merkt op dat ze daar nog niet aan gedacht heeft en dat ze de opties gaat uitzoeken. Er komt weer wat kleur in haar gezicht en met flinke teugen drinkt ze haar thee op. Daarna geeft ze me een knuffel. ,,Lieve Maud... als we jou toch niet hadden!"

Een paar dagen later ben ik druk bezig met de voorbereidingen voor een tentamen, voordat ik vrijdag los kan tijdens het Amsterdam Dance Event. Ik weet bijgod nog niet wat er op mijn pad gaat komen, maar heb zo'n vaag vermoeden dat Tommy wel een paar leuke opties gaat verzorgen. En Jessie is ook helemaal enthousiast over komende week!

Toch blijft Rochella in mijn achterhoofd steeds maar opduiken. Hoe zou het met haar gaan? Waar zou ze verblijven? Wie zorgt er voor haar? Ik heb haar meerdere keren geappt, maar nergens een reactie op gekregen. Rochella is kwaad op haar: dat is wel duidelijk. Begrijpt ze dan echt niet dat ik me echt heel erg zorgen maak en alles zeg uit liefde?!

Dan zit ik nog met een ander probleem: Tommy en zijn jongeheer. Sinds die slechte seks heb ik hem meerdere keren gezien, maar van een goede beurt is het niet meer gekomen. Sterker nog: we hebben helemaal geen seks meer gehad! Het bleef bij een beetje kussen en als ik hem vroeg om na het eten bijvoorbeeld mee naar huis te komen, had hij geen tijd of al een andere afspraak. Ik vraag me af of hij misschien niet meer durft? Misschien als we uitgaan met ADE dat het er daarna van komt?

Terwijl ik zit te overpeinzen wat ik voor feestje ga pakken en hoe ik daarna eindelijk weer eens goede seks ga hebben, gaat de deurbel. Ik ren naar beneden en probeer me te bedenken of ik met mijn vage geheugen weer een afspraak vergeten ben of iets dergelijks. Maar als ik de deur open trek voel ik de kleur uit mijn gezicht trekken en weet ik direct dat ik deze afspraak niet ben vergeten: het is Rochella en ze zit onder het bloed!