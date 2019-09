113 Alsof het nog niet ongemakkelijk genoeg was...

Tijdens hun vakantie in Ibiza is het Maud en Tommy maar niet gelukt om de liefde te bedrijven. De avond dat het eindelijk zou gebeuren stuurde Jelle een berichtje dat hij Maud terug wil. Tommy las dat en was erg boos, maar ook hij is niet helemaal eerlijk geweest, want hij blijkt nog een kindje van vier jaar oud te hebben. Eenmaal in Nederland gaan Tommy en Maud veel daten. Maar als ze dan eindelijk in bed belanden, wordt Maud flink teleurgesteld. Tommy gaat als een wilde tekeer en zijn bedpresentaties zijn het best te vergelijken met een op hol geslagen Duracell-konijn…

Ik lig nog half perplex in bed, was dit nou waar ik al die tijd naar uit keek? Die wilde sekspartij was binnen drie keer knipperen met mijn ogen voorbij. Ik snap er niks van! Ik had Tommy nou niet bepaald ingeschat als iemand die als een wild konijn tekeer zou gaan. Alsof hij auditie deed voor een slechte pornofilm!

Zijn bedprestaties passen ook helemaal niet bij zijn persoonlijkheid. Ik heb inmiddels toch wel wat bedpartners gehad en mijn verwachtingen klopte meestal altijd met het beeld dat ik in mijn hoofd had. Tommy is juist zo lief, geïnteresseerd, zorgzaam en zelfverzekerd. Hij denkt normaal altijd aan mij, maar in bed is het een grote Tommy-show.. Ik heb niet eens een orgasme gehad!

Als Tommy weer terug de slaapkamer in komt lopen begint hij mij gelijk te knuffelen. „Zo dat was fijn hè?” mompelt hij tevreden. Ik geef hem een kus om wat tijd te rekken, want wat moet ik zeggen? „Ja, voor jou misschien?!"

Het liefst zou ik nu weg lopen en pas morgen weer terugkomen. Hoe ga ik dit nou weer uitleggen? Oké Maud, subtiel... Wees alsjeblieft sub-tiel!

„Het was wel erg snel he?” Shit, de woorden floepen eruit voor dat ik er erg in heb. Waarom weet ik ook altijd het verkeerde te zeggen na de seks! Het was al awkward genoeg en nu moet ik ook nog gaan uitleggen dat ik de seks helemaal niets vond. Tommy kijkt me geschrokken aan. Hoe ga ik dit nou weer redden...

„Nou, kijk ik zou het fijn vinden om het een volgende keer wat rustiger aan te doen... Wat meer tijd voor elkaar zeg maar", mompel ik zachtjes. Ik hoop dat Tommy de hint begrijpt, zonder dat hij direct beledigd is. Maar het lijkt mee te vallen.

„Oh Maud, shit ja... Ik dacht dat jij het ook eh... heel prettig vond, maar als ik het goed begrijp ben je dus niet eens klaargekomen?” Alsof dit gesprek nog niet awkward genoeg was. „Als ik zo in het moment zit dan ben ik nogal een snelheidsduivel. Ik had ook zoveel zin in je.. Sorry", vervolgt Tommy, duidelijk beschaamd.

„Laten we het rustig aan doen volgende keer, we gaan gewoon veel oefenen, goed?” roep ik opgewekt. Ik probeer mezelf gerust te stellen: dit gebeurt vast vaker als mensen een eerste keer hebben. Seks kan niet altijd direct fantastisch zijn toch?!

Tommy geeft mij een liefdevolle zoen, wat ik ontvang als een bevestigend antwoord op mijn voorstel om veel te gaan oefenen. Ik hoop niet dat ik hem erg op zijn tenen heb getrapt. Veel tijd om er over te praten heb ik niet, want ik heb zo eindelijk weer met Rochella afgesproken om koffie te drinken. Ik heb haar al veel te lang niet gezien en ze had mij een nieuwtje te vertellen.

Als ik bij het koffietentje aankom herken ik Rochella bijna niet. Haar buik is ineens enorm! „Het is wel handig hoor, zo’n extra bijzettafeltje!” grap ik. Blij plof ik naast haar neer, om binnen tien minuten over mijn seksuele fiasco met Tommy te beginnen.

Volgens Rochelle is het helemaal niet gek dat de eerste keer seks met Tommy nogal klungelig was. Met Tommy klopt verder alles namelijk, waardoor er veel druk op ligt. Het kan toch niet zo zijn dat de seks dan niet gaat werken?! „Oh, ik ken heel veel mensen waarbij de eerste keer seks een fiasco was.. en daarna was het vuurwerk!" vertelt ze. „Hij was waarschijnlijk gewoon heel zenuwachtig! Vind je het gek? Kijk wat voor een mooie meid hij in zijn bed heeft liggen.”

Ik heb Rochelle in tijden niet zo complimenteus en opgewekt meegemaakt… „Maar hij gaat nooit zeggen dat hij het spannend vond, want hij is een man", grinnikt ze verder. „Geef het wat tijd! Juist omdat jullie verder zo’n klik hebben, was het waarschijnlijk ongemakkelijk.”

Rochella’s advies geeft me wel weer nieuwe hoop. „Wat wilde je nou vertellen?!" roep ik, als ik besef dat het alweer een half uur alleen maar over mij gaat. Mijn zwangere vriendin begint van oor tot oor te glunderen. „Nou; ik heb iemand ontmoet. Via The Inner Circle, zo’n dating app. We appen al een week lang non-stop en gisteren hebben we zelfs gefacetimed! Hij is zo lief en ik kan zo met hem lachen Maud!”

Als ik vraag wanneer ze elkaar gaan zien, komt de aap uit de mouw. „Nou, ik heb nog niet verteld dat ik zwanger ben.... en nu durf ik dus eigenlijk niet meer af te spreken!” vertelt Rochella beschaamd.

Oh jee, daar ga je al. Ik snap niet hoe Rochelle zoiets verborgen heeft kunnen houden. „Of je moet stoppen met praten, of je moet het hem eerlijk vertellen", geef ik dan ook direct als 'wijze' les. „Ik kan weten hoe raar het is als iemand dat verbergt! En dat ga jij niet doen. Dat kun je niet eens doen! Je ziet eruit alsof je een dino-ei hebt ingeslikt en je gaat toch niet nog zo'n tijd wachten voordat je met hem afspreekt?! Hoppa, spreek met hem af! Wat heb je te verliezen?”

Rochella pakt haar telefoon om een foto te laten zien van Amin, haar crush. Net op het moment dat ze door zijn foto’s aan het scrollen is, popt er een appje omhoog. Het is Levi! 'Wanneer kan ik langskomen?' staat er in beeld. Rochelle schrikt en trekt haar telefoon snel weg. Maar ik heb het al gezien en ook bij mij is de kleur uit mijn gezicht getrokken.

„Sinds wanneer heb jij weer contact met Levi?!" roep ik dan met trillende stem. „Of nog erger: waarom moet hij in Godsnaam bij je langskomen?? Waar ben je mee bezig Rochella?!"